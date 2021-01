13:21 | 25.01.2021

München, 25. Januar 2021 - Die SHS Viveon AG - Anbieter und ausgewiesener Experte von softwarebasierten Lösungen für Risiko-, Kredit- und Compliance Management - teilt heute die Vertragsverlängerung mit dem Vorstandsvorsitzenden Ralph Schuler mit.



Der Aufsichtsrat freut sich mitzuteilen, den bestehenden Vertrag bis 31.12.2021 mit Ralph Schuler als Vorstandsvorsitzenden, bereits heute auf weitere drei Jahre bis Ende 2024 verlängert zu haben. Damit ist es gelungen, die Kontinuität in der Führung und weiteren Entwicklung der SHS Viveon sicherzustellen.



Lothar Pauly: „Mit Ralph Schuler ist es uns gelungen, ein Erfolgsmodell hinsichtlich Ergebnis- und Umsatzverbesserung hin zu einer gesunden und strategisch neu ausgerichteten SHS Viveon etabliert zu haben.

Nun steht die konsequente weitere Verfolgung des profitablen Wachstumspfades an, in Verbindung mit einer Innovations-Initiative und neuen Produktlösungen sowie einer Erweiterung des Marktzugangs.



Wir wünschen Ralph Schuler für diesen gemeinsamen weiteren Weg den gleichen Erfolg wie seit Juni 2018."



Lothar Pauly

Aufsichtsratsvorsitzender der SHS Viveon AG

