SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 Lübeck, 26. März 2020 - SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338 (Aktie) und DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022), nachfolgend "SLM" oder die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, dass die Gesellschaft eine Finanzierung in Höhe von insgesamt ca. EUR 60 Mio. in Form von Wandelschuldverschreibungen plant, um die Liquiditätsposition des Unternehmens zu stärken und zusätzliche finanzielle Flexibilität zur Förderung der Entwicklungsprojekte zu schaffen. Bei dem Instrument handelt es sich um eine Wandelschuldverschreibung mit drei Tranchen, wobei die Tranchen zwei und drei SLM zur Verfügung stehen, sobald bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, die sich hauptsächlich auf die Erreichung von SLMs zukünftigen Wachstumszielen beziehen. Alle bestehenden Aktionäre sowie Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 erhalten ein Bezugsrecht für die Tranche I der neuen Wandelschuldverschreibung. Die Inhaber dieser Tranche I werden anschließend das Recht haben, die Tranchen II und III zu zeichnen. Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zum Nominalwert von 100% ausgegeben, mit 2% p.a. verzinst und eine Laufzeit bis zum 30. September 2026 haben. Die neue Wandelschuldverschreibung wird von unserem größten Aktionär, einem Unternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle von Fonds befindet, die von Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott") beraten werden, vollständig abgesichert (Backstopp). Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft eine Finanzierungsvereinbarung mit Elliott abgeschlossen. Die Finanzierung unterstreicht Elliotts fortlaufende Unterstützung gegenüber der Gesellschaft und Überzeugung von SLMs Technologie. Meddah Hadjar, CEO von SLM, erklärte: "In diesen unsicheren Zeiten sind wir sehr froh, dass wir in der Lage sind, mit dem Vertrauen und der Unterstützung unseres größten Aktionärs eine substanzielle Finanzierung realisieren zu können. Die gestärkte finanzielle Position von SLM wird es uns ermöglichen, unsere Führungsposition im Additive Manufacturing-Markt weiter auszubauen." Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots wird SLM rechtzeitig vor Beginn der Bezugsfrist im Juni 2020 bekanntmachen. Das Angebot der neuen Wandelschuldverschreibungen wird ausschließlich auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und von der Gesellschaft zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.slm-solutions.com erhältlich sein wird.

