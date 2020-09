DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Kooperation

SNP SE: Neue Move-to-Cloud-Lösung von SNP holt Microsoft-Kunden in die Azure Cloud



15.09.2020 / 07:45

Corporate News

Neue Move-to-Cloud-Lösung von SNP holt Microsoft-Kunden in die Azure Cloud

- Markteinführung von "Cloud Move for Azure" erweitert das SNP-Portfolio um leistungsstarke Komponente

- Software ermöglicht schnellen und sicheren Wechsel von SAP-Systemen in die Cloud und schafft gleichzeitig die Basis für anschließende Datentransformationen



Heidelberg, 15. September 2020 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ist ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld. Die Softwarekomponenten der Datentransformationsplattform CrystalBridge(R) bieten hochautomatisierte Lösungen für alle IT- und Geschäftstransformationen einschließlich Cloud-Projekte. Im engen Austausch mit den Cloud-Experten von Microsoft, dem weltweit größten Softwareunternehmen, haben SNP-Teams jetzt die neue Lösung "Cloud Move for Azure" entwickelt, mit deren Hilfe Microsoft-Kunden ihre Systeme zukünftig risikominimiert umziehen können.

Als neue und eigenständige Komponente der CrystalBridge(R) ermöglicht "Cloud Move for Azure" durch die detaillierte Analyse eines bestehenden SAP-Systems eine automatische und präzise Cloud-Dimensionierung. Diese kann in jeder Projektphase bei voller Kostentransparenz flexibel und in Echtzeit angepasst werden. Die folgende automatisierte Implementierung der Azure Cloud inklusive SAP S/4HANA erlaubt Kunden eine schnelle, sichere und kostengünstige Projektdurchführung. Die End-to-end-Lösung von der Analyse über die Roadmap-Planung bis hin zur Datentransformation war der ausschlaggebende Faktor für Microsoft, eine Zusammenarbeit mit SNP anzustoßen.

Dr. Christine Haupt, General Manager Marketing & Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH, sieht in der Zusammenarbeit entscheidende Vorteile für die Kunden: "Viele Unternehmen möchten den Weg in die Cloud gehen, haben jedoch großen Respekt vor der Komplexität des Projekts. Die ,Cloud Move for Azure' Lösung von SNP setzt genau dort an und bietet unseren Kunden einen schnellen und sicheren Weg in die Azure Cloud. Hinzu kommt die langjährige Erfahrung von SNP in der Durchführung von komplexen Datenmigrationen - Kunden profitieren so zusätzlich von der ausgeprägten Expertise unseres Partners."

Das Interesse von Microsoft an SNP-Software und -Beraterwissen sowie die zukünftige enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bestätigen einerseits die Qualität der Arbeit von SNP und seinen Ruf als "Business Enabler". SNP kann andererseits auf die Zugkraft des weltweit größten Softwareherstellers setzen und mit dem gemeinsamen Marktgang der neuen Software weltweit neue Kunden gewinnen: "Wir sind überaus glücklich, mit unserer Arbeit das Vertrauen eines bedeutenden Global Player wie Microsoft gewonnen zu haben und freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit", so SNP-Gründer und CEO Dr. Andreas Schneider-Neureither. "Mit unserer neuen Softwarelösung ,Cloud Move for Azure' können wir einen erheblichen Beitrag zum Erfolg von Microsoft Azure leisten und gleichzeitig vom Prestige eines so namhaften Unternehmens profitieren - ein klares Win-win," so Schneider-Neureither weiter.

"Die Cloud-Move-for-Azure-Lösung ist eine weitere Komponente, die unseren Partnern zusätzliche Sicherheit bietet, indem sie durch umfangreiche und faktenbasierte Analysen bessere Entscheidungen ermöglicht und das Deployment in die Cloud weitestgehend automatisiert," ergänzt Lutz Lambrecht, Vice President of SNP Global Partnermanagement.

Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 145 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet und wurde im März 2020 in den SDAX(R) aufgenommen. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



