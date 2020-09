16:15 | 17.09.2020

DGAP-News: Solar Integrated Roofing Corp zieht 20 Millionen Stammaktien im Wert von über einer Million Dollar ein

Solar Integrated Roofing Corp zieht 20 Millionen Stammaktien im Wert von über einer Million Dollar ein



17.09.2020

Poway, Kalifornien--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 17. September 2020) - Die Solar Integrated Roofing Corporation (OTC Pink: SIRC), ein führendes Solarunternehmen mit Sitz im Südwesten, freut sich außerordentlich bekannt zu geben, dass wir 20 Millionen Aktien unserer Stammaktien zurückziehen. Der aktuelle Marktwert dieser Rücklegung liegt bei über 1 Mio. USD und macht ungefähr 15% der derzeit ausstehenden Stammaktien aus. Dies ist nur einer der wichtigsten Meilensteine ​​und Erfolge, die wir in den letzten Monaten erzielt haben, einschließlich: Konsolidierte Finanzprüfung, die ab dieser Woche abgeschlossen ist und für die Einreichung vorbereitet wird

Umsatz von 2 Mio. USD bei einem Gewinn von 20%, was zu einem Nettogewinn von über 400.000 USD für den Monat August führt

Für das zweite Quartal wird ein Umsatz von ca. 5 Mio. USD prognostiziert. Dies ist mit Abstand das profitabelste Quartal in der Unternehmensgeschichte Dave Massey, Geschäfts Vorsitzender von Solar Integrated Roofing Corp, erklärt: "2020 war wirklich ein bedeutsames Jahr für uns. Anfang des Jahres haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein starker Konkurrent im Bereich der erneuerbaren Energien zu werden. In den letzten Monaten haben wir die Erwartungen gebrochen und unsere Präsenz in mehreren großen Ballungsräumen erheblich ausgebaut. Wir befinden uns derzeit in der letzten Verhandlungsphase mit unserem in der Pressemitteilung vom 9. September genannten Akquisitionsziel und gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft den Vetrag abschließen werden." Herr Massey fuhr fort: "Wie erwartet zeigen unsere Prognosen eine Gewinnsteigerung, wenn wir in den letzten Monaten des Jahres 2020 stetig in das stärkste Quartal aufsteigen. Ich erwarte sehr, Ihnen den Abschluss mehrerer erfolgreichen Aktualisierungen und Entwicklungen mitzuteilen, die den Aktionwert sehr erheblich verbessert, wenn wir mit den Beginn der stärksten Periode in unserer Unternehmensgeschichte beginnen. Über die Solar Integrated Roofing Corporation: Die Solar Integrated Roofing Corporation ist ein integriertes Solar- und Dachinstallationsunternehmen, das sich auf Gewerbe- und Wohnimmobilien spezialisiert hat und sich auf Akquisitionen ähnlicher Unternehmen konzentriert, um eine nationale Präsenz aufzubauen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein landesweit führendes Unternehmen für erneuerbare Energie zu werden, indem es eine wirksame Strategie für Solar- und Dachbedarf einsetzt, indem es kostengünstig und energieeffizient gestaltet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.solarintegratedroofingcorp.com Kontaktinformation: SOLAR INTEGRATED ROOFING CORPORATION 1475 N. Cuyamaca St. El Cajon, CA 92020, U.S.A. www.solarintegratedroofingcorp.com Tel: +1 (858) 437 5330 dmassey@sircfamily.com To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/64025 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/64025

