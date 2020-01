19:06 | 22.01.2020

DGAP-News: Sparta AG: Eintragung Kapitalerhöhung

DGAP-News: Sparta AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Sparta AG: Eintragung Kapitalerhöhung



22.01.2020 / 19:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mit dem heutigen Tag wurde die Kapitalerhöhung der Sparta AG wirksam in das Handelsregister eingetragen.



Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden bei einer Zeichnungsquote von 95% insgesamt 239.858 neue Aktien bei einem Mittelzufluss für die Gesellschaft von rd. 18,7 Mio. Euro ausgegeben.

Das neue Grundkapital beträgt nunmehr 13.954.276 Euro bei nunmehr insgesamt 996.734 ausgegebenen Aktien.



Die neuen Aktien sollen den Zeichnern baldmöglichst in ihren Depots gutgeschrieben werden.









Kontakt:

Jens Jüttner

Vorstand

SPARTA AG

Ziegelhäuser Landstraße 1

69120 Heidelberg

Fon +49 (0)6221 649 24 0

Fax +49 (0)6221 649 24 24

e-mail: info@sparta.de

http://www.sparta.de

22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparta AG Ziegelhäuser Landstraße 1 69120 Heidelberg Deutschland Telefon: 06221 649240 Fax: 06221 6492424 E-Mail: info@sparta.de Internet: www.sparta.de ISIN: DE000A0NK3W4 WKN: A0NK3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 959151

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 959151 22.01.2020