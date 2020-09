16:34 | 25.09.2020

STARK Deutschland GmbH: STARK Deutschland seit 2019 Teil der dänischen STARK Gruppe, Ein Jahr gemeinsam STARK: Elf Marken, eine Nummer eins (News mit Zusatzmaterial)



STARK Deutschland seit 2019 Teil der dänischen STARK Gruppe

Ein Jahr gemeinsam STARK: Elf Marken, eine Nummer eins Offenbach am Main, 25. September 2020. STARK Deutschland gehört am 1. Oktober seit einem Jahr zur internationalen STARK Gruppe mit Sitz in Dänemark. In diesem Jahr konnte das Unternehmen trotz Coronavirus-Pandemie seine Position als führender Baustoff-Fachhändler Deutschlands ausbauen. Die elf Vertriebsmarken treten künftig mit einem gemeinsamen Markenzeichen auf. Seit dem 1. Oktober 2019 gehört STARK Deutschland, zuvor Saint Gobain Building Distribution GmbH Deutschland, zur internationalen STARK Gruppe mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark. Die STARK Gruppe fokussiert sich auf den B2B-Markt für Baustoffe. Sie ist international aufgestellt und zugleich nah an den lokalen Anforderungen der Kunden. STARK Deutschland ist das Dach für elf starke Marken im Baustoff-Fachhandel - ein Netzwerk führender Generalisten und Spezialisten für Baustoffe. Das Unternehmen wächst. Über 5.000 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 2 Mrd. Euro. Positive Bilanz: Synergien und Innovationen

Die internationale STARK Gruppe und der deutsche Marktführer wollen die Synergieeffekte stärker nutzen. So profitiert der deutsche Baustoff-Fachhändler unter anderem von der Kompetenz der Nordeuropäer im Bereich Holz. Die STARK Gruppe lernt von den Deutschen im Bereich Fliese dazu. "Unsere Zugehörigkeit zur STARK Gruppe eröffnet uns neue Spielräume, die Zukunft der Branche mitzugestalten", erklärt Kåre O. Malo, CEO von STARK Deutschland. Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht der deutsche Marktführer zusammen mit der STARK Gruppe an. Mit dem Anspruch "Wir sind Zukunftsbauer" will STARK Deutschland in diesen Feldern Standards setzen und Innovationen vorantreiben, zum Beispiel in der Gestaltung digitaler Plattformen und der Förderung von Materialkreisläufen. Zuverlässige Versorgung in der Corona-Pandemie

Der starke Ausbau der Logistik- und Digitalaktivitäten hat sich in der Corona-Pandemie ausgezahlt. STARK Deutschland verzeichnet deutliche Anstiege beim Online-Kauf. Mit hohem Engagement hatten die Mitarbeiter selbst in der Hochphase der Pandemie dafür gesorgt, dass die Kunden im Handwerk und auf Großbaustellen durchgängig zuverlässig die Baustoffe erhielten, die sie brauchten. "An erster Stelle steht für uns immer die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden", betont Malo. Darauf hat der Händler seine Abläufe an allen Standorten ausgerichtet. Erstmals gemeinsamer Markenauftritt

In Zukunft treten die 11 Marken des Unternehmens auch nach außen als ein Netzwerk auf. Dies machen sie mit ihrem gemeinsamen Markenzeichen deutlich, dem "STARKEN Menschen". Das Signet erinnert an die frühen Vorfahren der Menschheit. Sie haben erstmals Werkzeuge benutzt und dabei Kreativität, Stärke und Pioniergeist bewiesen. "Diesen Pioniergeist zeigen auch wir als Zukunftsbauer", betont Malo. Ab dem 25. September 2020 tritt STARK Deutschland bereits mit neuem Logo auf und präsentiert die ganze Vielfalt rund um die "Zukunftsbauer" auf der neu gestalteten Website unter www.stark-deutschland.de. Schrittweise stellen die Vertriebsmarken in den nächsten Monaten ihre Logos um. Die vertrauten Firmierungen und Ansprechpartner bleiben, für die Kunden ändert sich im Tagesgeschäft nichts. Mit Blick in die Zukunft profitieren sie aber noch mehr von der Stärke des Netzwerks in der STARK Gruppe.





Kontakt

Dr. Katharina Janke, Leiterin Unternehmenskommunikation

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach/Main

katharina.janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 69 668110-475

Mehr unter www.stark-deutschland.de

Zeichenzahl: 3.414 Abbildungen Alle Bilder frei zur Veröffentlichung /

Elf starke Marken unter einer Flagge: Zum Start des neuen gemeinsamen Markenauftritts hisst Kåre O. Malo, CEO von STARK Deutschland, am 25. September die Fahnen vor der Zentrale in Offenbach. (Foto: STARK Deutschland) /

In Zukunft treten die elf Marken des Unternehmens auch nach außen als ein Netzwerk auf. /

Vielfalt macht stark: Über 5.000 Zukunftsbauer arbeiten bei STARK Deutschland zusammen an Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung rund um Bau und Wohnumfeld. (Foto: STARK Deutschland) /

Logo STARK Deutschland mit Kampagnenlogo "Wir sind Zukunftsbauer" (Foto: STARK Deutschland) Zum Unternehmen

STARK Deutschland GmbH ist der führende Baustoff-Fachhändler in Deutschland. In über 220 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 5.000 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von rd. 2 Mrd. Euro. Stark Deutschland verfügt über ein Netzwerk von 11 erfolgreichen Marken, darunter 9 Generalisten und 2 Spezialisten. Stark Deutschland ist Teil der internationalen STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen. Die STARK Gruppe ist ein führender Baustoff-Fachhändler in Nordeuropa und in sechs Ländern vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland.

Bildunterschrift: Elf starke Marken unter einer Flagge



