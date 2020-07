DGAP-News: STARK Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

Verantwortung leben: Führender Baustoff-Fachhändler Deutschlands engagiert sich für deutschlandweit aktiven Bundesverband Kinderhospiz e.V.

Offenbach/Main, im Juli 2020. Der deutschlandweit führende Baustoff-Fachhändler STARK Deutschland GmbH, der seit Oktober 2019 zur dänischen STARK GROUP gehört, unterstützt auch in diesem Jahr den Bundesverband Kinderhospiz e.V. . Das Engagement umfasst eine Spende in Höhe von 25.000 Euro. "Als Teil der STARK GROUP eröffnen sich nicht nur Synergien für unsere Kunden und Lieferanten - wir können auch im Bereich Nachhaltigkeit stärkere Akzente setzen. Verantwortung leben heißt für uns, dass wir im Dreiklang von "ESG"-Aspekten sowohl Umwelt, als auch Soziales und unsere gesamte Unternehmensführung im Blick behalten. Im Jahr der Corona-Pandemie ist unser soziales Engagement für die Kinder im Hospiz, eine der Hochrisikogruppen, umso mehr Ehrensache", unterstreicht Kåre O. Malo, CEO STARK Deutschland GmbH. ESG, engl., steht für Environment, Social und Governance, einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit.

Am 30. Juni 2020 überreichte die Geschäftsführung von STARK Deutschland eine Spende in Höhe von 25.000 Euro an den Bundesverband Kinderhospiz e. V. . "Über unser Netzwerk von 220 Niederlassungen und unsere Vertriebstätigkeiten bieten wir deutschlandweit nicht nur unsere Produkte und Services rund um das Bauen an. Unsere Filialen sind oft auch ein Raum, wo Leben geteilt wird und Verbindungen von Mensch zu Mensch über Jahre wachsen. Unsere Kolleginnen und Kollegen nehmen so Anteil an persönlichen Schicksalen untereinander, als auch unserer Kunden und Lieferanten. Gut, dass wir hier ganz konkret in vier Kinderhospizen direkt vor Ort helfen können, wo es nötig ist", hebt Timo Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb STARK Deutschland, hervor.

Der Bundesverband Kinderhospiz e. V. unterstützt die gesamte Familie von lebensbegrenzend erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Kinderhospizarbeit umfasst die Begleitung und Förderung der betroffenen Familien von der Diagnose bis zur Trauerarbeit. STARK Deutschland unterstützt den Bundesverband Kinderhospiz e. V. bereits seit 2012.

Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz e. V., nahm die Spende persönlich in der Zentrale des Baufachhändlers auf der Offenbacher Hafeninsel entgegen und freute sich über das langjährige Bestehen der Partnerschaft mit der STARK: "Wir sind äußerst dankbar darüber, dass STARK Deutschland uns erneut mit einer Spende hilft. Gerade im Jahr der Corona-Pandemie erfüllt uns mit großer Freude, die finanziellen Mittel dort einsetzen zu können, wo akuter Bedarf besteht. Alle stationären Kinderhospize waren geschlossen und die betroffenen Familien befanden sich in einer Ausnahmesituation. Wir waren froh, dass wir unsere Beratung aufrechterhalten konnten".

Der Spendenbetrag wird anteilig an vier Kinderhospize gehen: Kinder in den Häusern "Sterntaler" in Dudenhofen, "Burgholz" in Wuppertal, "Bärenherz" in Leipzig, sowie "Bärenherz" in Wiesbaden, die auf die Hilfe angewiesen sind, werden so direkt gefördert. Zudem wird das vom Bundesverband Kinderhospiz e.V. betriebene OSKAR Sorgentelefon anteilig unterstützt, wo betroffene Familien rund um die Uhr Beratung und Unterstützung erhalten können.

"Wir wollen ein soziales Miteinander im Unternehmen fördern, wo Vielfalt, Offenheit und Respekt ein vertrauensvolles Klima schaffen. Die Achtung gegenüber unterschiedlichen Lebensphasen und Ausnahmesituation gehört klar dazu. Jeden Menschen kann ein Schicksalsschlag treffen. Unseren wirtschaftlichen Erfolg mit bedürftigen Kindern und deren Familien zu teilen, ist für STARK Deutschland und mich persönlich in diesem Zusammenhang ein sehr großes Anliegen", so Katja Steinweg, Geschäftsführerin Personal des in Offenbach ansässigen Unternehmens, welches als Deutschlands führender Baustoff-Fachhändler unter anderem die Marke Raab Karcher betreibt.

In Deutschland leben etwa 40.000 Kinder und Jugendliche mit lebensbegrenzenden Erkrankungen. Jährlich sterben ca. 5.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an einer solchen Erkrankung.

"Familien mit schwerstkranken Kindern müssen ständig abwägen, was für sie erträgliche Risiken sind. In Zeiten der Corona-Pandemie bedürfen ihre Kinder als absolute Hochrisikopatienten tagtäglich einer noch stärkeren Betreuung. Wir sind hier für jede Unterstützung dankbar", sagt Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz. "Angesichts teilweise drohender Kurzarbeit und Angst um den eigenen Arbeitsplatz ist es umso beindruckender, wie bedacht viele Familien mit der aktuellen Situation umgehen", so Kraft. "Allerdings haben wir an der verstärkten Nutzung unseres OSKAR Sorgentelefons auch gemerkt, wie wichtig es gerade jetzt ist, immer einen Ansprechpartner zu haben. Unsere 30 Telefonberater haben eine spezielle anwaltliche Beratung erhalten, die den belastenden Rahmenbedingungen entsprach. Wir freuen uns umso mehr, dass STARK Deutschland uns auch in diesem Jahr wieder unterstützt hat".

Das OSKAR Sorgentelefon ist unter der Rufnummer 0800 8888 4711 rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr kostenlos und anonym zu erreichen und für alle da, die Fragen, Ängste oder Sorgen haben aufgrund lebensverkürzender Erkrankungen von Kindern. Auch für Fachleute und Familien in Trauer stehen die professionell geschulten Berater zur Verfügung und vermitteln auf Wunsch auch hilfreiche Kontakte in der Region des Anrufenden. "Wir sind sehr froh, dass die Kinderhospizdienste nun nach und nach ihre Arbeit wiederaufnehmen konnten", so Kraft. "Denn gerade, wer Ausnahmezustände gewohnt ist, sehnt sich erst recht nach ein bisschen Normalität! Gut, dass hier verlässliche Partner wie STARK Deutschland an unserer Seite stehen."

/

Bildunterschrift: Ein Engel für Kinder: Übergabe des Spendenschecks über 25.000 Euro an den Bundesverband Kinderhospiz e.V. - von links nach rechts: Timo Kirstein (Geschäftsführer Vertrieb/CSO STARK Deutschland GmbH), Katja Steinweg (Geschäftsführerin Personal/CHRO STARK Deutschland GmbH), Sabine Kraft (Geschäftsführerin Bundesverband Kinderhospiz e. V.).

Mehr Informationen zum Bundesverband Kinderhospiz finden Sie hier: www.bundesverband-kinderhospiz.de

Über STARK Deutschland GmbH

Als führender Baufachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019 mit rund 5.000 Mitarbeitern in bundesweit 217 Niederlassungen einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11 Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Fliesen Discount GmbH

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

STARK Deutschland GmbH / PLATTFORM Handwerker-Fachmarkt

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de

