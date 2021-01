DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sweet Earth: Sweet Earth beginnt mit Markteinführung einer Linie von CBD-Zigaretten, die unter dem geschützten Markennamen Sweet Earth Smooth verkauft werden



28.01.2021 / 09:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sweet Earth beginnt mit Markteinführung einer Linie von CBD-Zigaretten, die unter dem geschützten Markennamen Sweet Earth Smooth verkauft werden



VANCOUVER, British Columbia. 28. Januar 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Linie mit Cannabidiol ("CBD") infundierter Hanfzigaretten auf den Markt gebracht hat, die unter dem sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Markennamen "Sweet Earth Smooth" vermarktet werden. Die Zigaretten bestehen zu 100 % aus natürlich angebauten Hanfblüten, reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sowie völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen sind. Zusätzlich zu den Vorteilen von CBD und CBG ist jede Zigarette reich an Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen. Sweet Earths Zigaretten werden auf ihrem Online-Portal https://sweetearthsmooth.com/ verkauft, das von den Produktportalen für Haut- und Körperpflege sowie Haustierpflege getrennt ist. CBD-Zigaretten sind ein ganz natürlicher Ersatz für Tabak und Forschungsarbeiten zeigen, dass es ein wirksamer und nicht süchtig machender Ersatz für diejenigen ist, die mit dem Rauchen aufhören1 möchten, und zusätzlich eine Reihe begründeter Vorteile bietet (Tabelle 1).

Tabelle 1: Inhaltsstoffe und potenzielle Vorteile der Verbindungen in Sweet Earth-Zigaretten

Inhaltsstoff Vorteil(e) Quelle Cannabidiol (CBD) Chronische Schmerzen und Arthritis

Antiphlogistikum

Anti-Angst und Depression

Akne

Mögliche Vorteile für das Herz2

Behandlung von Epilepsie-Anfällen

Dravet-Syndrom und Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) Harvard Medical Journal veröffentlicht 24AUGUST 2018

Healthline (7 Benefits and Uses of CDB)

Medical News Today veröffentlicht Juni 2018 (Everything you need to know about CBD oil; alles was Sie über CBD-Öl wissen müssen) Cannabigerol (CBG) Reguliert Stimmungen

Verlangsamt die Proliferation von Krebszellen

Reduziert den durch Glaukom verursachten Augeninnendruck.

Antibakteriell Forbes Magazine veröffentlicht 11. Sept. 2019

Cresco Labs

Healthline veröffentlicht 27. Februar 2020 Limonen3 Antiphlogistikum

Verlangsamt die Proliferation von Krebszellen

reduziert den Augeninnendruck verursacht durch Glaukom Healthline veröffentlicht 22. Mai 2019

National Library of Medicine Pinen Antiphlogistikum

Bronchodilatator (hilft beim Öffnen der Atemwege)

Anti-Angst Therapeutic Potential of a - and β - Pinene: US National Library of Medicine National Institutes of Health (Nov. 2019) Myrcen Leistungsstarkes Antibiotikum

Schlaflosigkeit

Muskelrelaxans Sira Naturals

Science Direct Research Paper: Aquaculture (veröffentlicht Mai 2019)

Das Unternehmen wird zunächst vier Signaturprodukte auf den Markt bringen:

1. Original: Angenehmer Geschmack der Hanfzigarette ohne infundierten Geschmack.

2. Gewürznelke: Mit schmackhaften echten Gewürznelken infundiert, die den Geschmack von authentischem indischem Chai verleihen.

3. Menthol: Menthol wird in den Filter eingedrückt und kann durch leichtes Drücken des Filters freigesetzt werden.

4.Die Zigaretten aus der Lemon Haze-Blüte haben ein ausgeprägtes Zitronen- und Zitrusfruchtaroma und werden aus der Hanfsorte Lemon Haze hergestellt.

Alle CBD-Zigaretten von Sweet Earth werden garantiert mit nur 100 % natürlich angebauter CDB-Blüte gerollt, sind tabakfrei und enthalten 80-100 mg CBD pro Zigarette.

Sweet Earth Smooth wird für 11,99 US-Dollar pro Packung im Einzelhandel erhältlich sein. Labortests, die bei Green Scientific Labs (ISO/IEC 17025: 2017 Akkreditierung Nr. 103104) durchgeführt wurden, bestätigten 10,237 % CDB mit extrem minimalem THC-Gehalt von 0,062 %.

CBD-Hanf fällt unter das US-Agrargesetz und ist in den USA legal



Untersuchungen zeigen auch, dass die Konsummethode eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie lange es dauern wird, bis die Wirkungen von CBD spürbar sind. Die Human-Cannabinoid-Pharmakokinetik4 von Marilyn A. Huestis hebt eine erhöhte Bioverfügbarkeit und eine beschleunigte Abgabe der gewünschten Wirkungen, etwa drei Minuten bei CBD durch Inhalation. Umgekehrt durchläuft CBD bei Einnahme zuerst den Verdauungstrakt und wird in der Leber metabolisiert, wo es abgebaut wird, bevor es schließlich in den Blutkreislauf gelangt. Dieser Prozess, der als "First-Pass-Effekt" bezeichnet wird, findet statt, wenn Cytochrom P450 (CYP450) Enzyme in der Leber oxidiert, was die CBD-Konzentration verringert und den Rest in den Blutkreislauf und schließlich in den gesamten Körper leitet.

Study (Studie): Cannabidiol Reduces Cigarette Consumption in Tobacco Smokers (Cannabidiol reduziert den Zigarettenkonsum bei Tabakrauchern): Celia J A Morgan, Ravi K Das, Alyssa Joye, H Valerie Curran, Sunjeev K Kamboj National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23685330/

2Quelle: https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits

3Ein farbloser flüssiger aliphatischer Kohlenwasserstoff und Hauptbestandteil im Öl der Zitrusfruchtschalen. Es ist ein beliebter Zusatzstoff in Lebensmitteln, Kosmetika, Reinigungsmitteln und natürlichen Insektenschutzmitteln.

4National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2689518/pdf/nihms-118643.pdf

Über Sweet Earth

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet.

Sweet Earth unterhält ein Portfolio von Produkten, die Gesichts- und Körperpflege-, Männer-, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte umfassen, die auf ihre Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden.

Sweet Earth betreibt auch ein geschütztes Online-Shopping-Portal für anspruchsvolle Haustierhalter, in dem Leckerlies für Haustiere angeboten werden, die aus hochwertigen Zutaten bestehen, die weiter mit CBD und Vitamin E angereichert sind. Die Leckerlies werden auf ihrer Website verkauft: https://www.sweetearthpets.com.

Im Auftrag des Board of Directors

"Peter Espig"

Für weitere Informationen :

Peter Espig / CEO and Director

Tel.: (778) 385-1213

E-mail: info@sweetearthcbd.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.