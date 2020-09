8:21 | 24.09.2020

DGAP-News: Sweet Earth: Sweet Earth Holdings und Thoughtful Brands Inc. unterzeichnen einen endgültigen Liefervertrag für Sweet Earths Bio-CBD-Hundeleckerli

DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Kooperation

Sweet Earth: Sweet Earth Holdings und Thoughtful Brands Inc. unterzeichnen einen endgültigen Liefervertrag für Sweet Earths Bio-CBD-Hundeleckerli



24.09.2020 / 08:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sweet Earth Holdings und Thoughtful Brands Inc. unterzeichnen einen endgültigen Liefervertrag für Sweet Earths Bio-CBD-Hundeleckerli



Vancouver, British Columbia. 23. September 2020. - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) ("Sweet Earth") gibt bekannt, dass sie einen endgültigen Liefervertrag (der "Liefervertrag") mit Thoughtful Brands Inc. ("Thoughtful Brands") zur Lieferung von Hundeleckerli unter Thoughtful Brands unterzeichnet haben. Am 22. Juni 2020 gab Sweet Earth eine Absichtserklärung mit Mota Ventures Corp. bekannt, die nachfolgend ihren Namen in Thoughtful Brands Inc. geändert hat. Gemäß dem Liefervertrag soll Sweet Earth offiziell der exklusive Anbieter von Hundeleckerli der Thoughtful Brands werden, die unter dem Markennamen Nature's Exclusive vermarktet und weiterverkauft werden. Nature's Exclusive ist eine wichtige Produktlinie in Thoughtful Brands schnell wachsender globalen Plattform für natürliche Gesundheitsprodukte und E-Commerce-Technologie. Thoughtful Brands wählte Sweet Earth aufgrund Sweet Earths preisgekrönter Farm-to-Shelf-Plattform (von der Farm bis ins Ladenregal) als exklusiven Lieferanten für Hundeleckerli. Der Liefervertrag wurde abgeschlossen, nachdem sich herausstellte, dass beide Parteien sich voll und ganz dazu verpflichten, qualitativ hochwertige zertifizierte Bio-Hundeleckerli zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Sweet Earth unterhält auch ein Produktportfolio, das Gesichts- und Körperpflegeprodukte, Produkte für Männer, Spa- und Hanfprodukte sowie Muskelpflegeprodukte umfasst, die auf ihrer Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden. Mit diesem Liefervertrag vermarktet das Unternehmen Produkte zum ersten Mal unter einer anderen Marke. Neben der beiderseitigen Verpflichtung der Parteien zu qualitativ hochwertigen Produkten war das Unternehmen beeindruckt von Thoughtful Brands' neu gegründeter Ecommerce Tech LLC, eine Tochtergesellschaft, die eine leistungsstarke E-Commerce-Softwareplattform betreibt (die kürzlich von Unified Fundings Offer Space LLC übernommen wurde). "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sweet Earth, einem renommierten Unternehmen, dessen anspruchsvolle Hanf-CBD-Angebote seit langem geprisen werden", sagte Ryan Dean Hoggan, CEO von Thoughtful Brands, Inc. "Wir sind bestrebt, den Erfolg ihrer CBD-Hundeprodukte durch die Nutzung unserer globalen E-Commerce-Plattform und verbesserter technologischer Fähigkeiten voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, die Marke in unser Portfolio aufzunehmen, und hoffen auf zukünftige Kooperationen." Zu Sweet Earths Produkten für Hunde, die unter der Marke Nature's Exclusive verkauft werden, gehören die beliebten Rindfleisch- und Cheddar-Kartoffel-CDB-Hundeleckerli. Jedes Bio-Leckerli ist mit Vitamin E als natürlichem Konservierungsmittel angereichert. Laut Dogs Naturally1 zeigen Untersuchungen, dass CDB-Hundeleckerlis wirksame Nahrungsergänzungsmittel für Hunde sind, zur Linderung von: - Arthritis und Gelenkschmerzen - Angstzuständen - Verdauungsproblemen - Neurologischen Störungen (wie z. B. Krampfanfälle und Epilepsie) - Bluterkrankungen Sweet Earth ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das für alle seine Produkte ausschließlich Bio-Zutaten verwendet. Laut der Studie von BDS Analytics und Arcview Group2 wird laut Projektionen der CBD-Markt für Haustiere in den nächsten vier Jahren um fünf Prozent schneller wachsen als der gesamte CBD-Markt, von 64 Mio. Dollar im Jahr 2018 auf 810 Mio. Dollar im Jahr 2024. Today's Veterinary Business3, ein führender Verlag für Tiergesundheit, gibt an, dass der US-amerikanische Markt für Haustierleckerli im Jahr 2019 6,7 Milliarden USD erreichte. Innerhalb des Sektors für Haustierleckerli zeigten CDB-Produkte weiterhin die höchste Wachstumsrate4. Darüber hinaus ist der Online-Verkauf von Snacks für Haustiere schnell von 0 % auf 13 % gestiegen. Ein Katalysator für die schnelle Markterweiterung des E-Commerce wird der Fähigkeit der Plattform zugeschrieben, die Verbraucher vor dem Kauf über Produkte zu informieren. Peter Espig, CEO von Sweet Earth, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit Thoughtful Brands Inc., einem Unternehmen, das unserer Ansicht nach die führende E-Commerce-Plattform der CBD-Branche unterhält. Durch die wirksame Nutzung ihrer leistungsstarken globalen Plattform und der verbesserten technologischen Fähigkeiten sind wir zuversichtlich, dass unser Geschäft mit den Hundeleckerlis rasch expandieren wird. Während unseres Due-Diligence-Prozesses waren wir sehr beeindruckt von dem Engagement unseres Partners für Produktqualität, Preisgestaltung und Kundenservice, alles Eigenschaften, die auch bei Sweet Earth wichtig sind." Über Sweet Earth Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earths Produkte werden auf ihrer Website verkauft: https://sweetearthskincare.com Im Auftrag des Board of Directors "Peter Espig"

CEO / Director Für weitere Informationen : Peter Espig / CEO and Director

Tel.: (778) 385-1213

E-mail: info@sweetearthcbd.com [1]Autorin Carol Dougal, 9. April 2020: https://www.dogsnaturallymagazine.com/cbd-dog-treats-are-the-worth-the-money

[2]Arcview Group ist eine führende Recherchefirma, die sich auf die Hanf- und Cannabisindustrie konzentriert.

[3]Today's Veterinary Business ist der Erstzugang zur NAVC-Publikationsfamilie, das sich auf die geschäftliche Seite der Tiergesundheitspraxis konzentriert. Mit dem Engagement für Führung, Innovation und Erfolg bietet Today's Veterinary Business Inhalte, die Tierarztpraxisteams dazu inspirieren, die Gesamtleistung der Praxis zu steigern.

[4]Quelle: Autor Jordan Tyler, Adobe Stock 11. Oktober 2019 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

24.09.2020

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sweet Earth 789-999 Burrard Street V6C 2W2 Vancouver Kanada Telefon: +1-604-423-4299 E-Mail: contact@sweetearthcbd.com Internet: https://sweetearthcbd.com/ ISIN: CA87039X1096 WKN: A2P5B3 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto EQS News ID: 1135977

