Akquisition ergänzt Aktivitäten von Symrise im Bereich Heimtiernahrung

Schaffelaarbos ist ein führender Hersteller nachhaltig gewonnener Proteine aus Eiern

Symrise strebt führende Rolle bei Verwertung von Eiern an und trägt mit nachhaltigen Proteinen für Tierfutterindustrie zur positiven Kreislaufwirtschaft im Lebensmittelbereich bei

Abschluss der Transaktion im Januar 2022 erwartet



Die Symrise AG hat heute die Unterzeichnung eines Kaufvertrags über den Erwerb von Schaffelaarbos bekanntgegeben. Schaffelaarbos ist in den Niederlanden ansässig und ein Marktführer in der Gewinnung von Proteinen aus Eiern für Tiernahrung. Die Transaktion ist für Symrise ein wichtiger strategischer Schritt, um die internationale Expansion im Bereich Pet Nutrition beschleunigt voranzutreiben. Symrise wird seine derzeitigen Aktivitäten von ADF/IsoNova in den USA mit der hochmodernen Anlage von Schaffelaarbos in Barneveld, Niederlande, kombinieren und so ideal ergänzen. Der Jahresumsatz von Schaffelaarbos beläuft sich auf etwa 25 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird im Januar 2022 erwartet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

"Die Übernahme von Schaffelaarbos bietet Symrise eine hervorragende Gelegenheit, unser Ziel, ein führender internationaler Anbieter für Heimtiernahrungslösungen zu werden, beschleunigt voranzutreiben. Gleichzeitig tragen wir zu einer positiven Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelbranche bei. Die Kombination unserer Aktivitäten von ADF/IsoNova in den USA und der führenden Position von Schaffelaarbos in der EU wird es uns ermöglichen, unsere Kunden mit einem globalen Portfolio und einer regionalen Lieferkette noch besser zu bedienen - und gleichzeitig die Kundennähe weiter zu erhöhen. Durch die Zusammenführung der zwei führenden Experten in der Branche werden wir unsere Produktpalette im Bereich hochwertiger Proteine aus Eiern erweitern und zudem unser Leistungsangebot in den Bereichen Geschmack, Ernährung und Gesundheit weiter verbessern", sagte Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstand Flavor & Nutrition der Symrise AG.



Den ersten Schritt im Bereich Pet Nutrition machte Symrise im Jahr 2019. Mit der Übernahme der US-amerikanischen ADF/IsoNova, dem führenden Anbieter von hochwertigen Proteinspezialitäten auf Basis von Hühnerfleisch und von Proteinen aus Eiern für die Tierfutterindustrie, erschloss sich das Unternehmen damals ein neues Marktsegment. Mit der aktuellen Übernahme von Schaffelaarbos baut Symrise seine globale Präsenz nun weiter aus. Im Zuge der Akquisition nimmt Symrise auf dem europäischen Markt für Proteine aus Eiern direkt eine Führungsposition mit langfristigem Zugang zu hochwertigen Rohstoffen und einem Kundenstamm aus führenden Anbietern von Heimtiernahrung ein. Schaffelaarbos ergänzt die bestehenden Aktivitäten von Symrise in den USA. Durch die Zusammenführung der beiden führenden Experten in der Verwertung von Eierschalen und Ei-Bestandteilen beabsichtigt Symrise, Produktinnovationen weiter voranzutreiben und neue Wege für zukünftiges Wachstum und Profitabilität zu beschreiten.

Schaffelaarbos ist ein führender Anbieter nachhaltig gewonnener Proteine aus Eiern für die Futtermittelindustrie in der EU. Durch die Verarbeitung beschädigter Eier, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, ist Schaffelaarbos der bevorzugte Partner in Europa. Das Unternehmen verhindert unnötige Abfälle und trägt zu einer positiven Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelbranche bei. Schaffelaarbos unterhält enge Beziehungen zu seinen Lieferanten und langfristige Lieferverträge. Das Unternehmen beschäftigt 39 Mitarbeiter und verfügt über eine vollautomatisierte, hochmoderne Produktionsanlage in Barneveld, Niederlande, sowie über eine sich im Bau befindliche Anlage in der Türkei zusammen mit einem strategischen Joint Venture Partner.

Mathieu Woltring, CEO von Schaffelaarbos, sagte: "Ich freue mich sehr über diese Transaktion. Unsere Unternehmen schätzen beide die industrielle Nähe zu unseren Kunden und verfolgen ein gemeinsames Leitbild, was die Wertschöpfung aus Nebenprodukten betrifft. Wir werden unseren Weg gemeinsam fortsetzen und unsere Kräfte bündeln, um das Angebot im Bereich Tiernahrung künftig noch nachhaltiger zu gestalten."

Symrise übernimmt 100% an Schaffelaarbos von der privaten Investmentfirma Intersaction und dem Management. Die Transaktion wird durch eine dafür eigens eingerichtete Kreditlinie finanziert.



Über Schaffelaarbos:

Schaffelaarbos mit Sitz in Barneveld (Niederlande) stellt nachhaltige Proteine für die Tierfutterindustrie her. Durch die Verarbeitung von Nebenprodukten zu hochwertigen Proteinquellen und anderen Zutaten trägt Schaffelaarbos zu einem nachhaltigen Kreislaufsystem für Lebensmittel bei, das unnötige Abfälle vermeidet. Die Produkte von Schaffelaarbos sorgen dafür, dass wertvolle natürliche Inhaltsstoffe verfügbar bleiben und tragen zu einem ausgewogenen Futter mit hochwertigen Inhaltsstoffen bei.Schaffelaarbos begann vor mehr als dreißig Jahren mit der Verarbeitung von Eierschalen und -resten zu hochwertigen Eiweißquellen für Tierfutter. In den letzten Jahren wurde das Angebot um die Trocknung von Hefezellwänden, einem Nebenprodukt aus der Lebensmittelproduktion, erweitert. Der zentrale Treiber von Schaffelaarbos ist die ständige Suche nach alternativen natürlichen Inhaltsstoffen, die dazu beitragen, Tierfutter nachhaltiger zu machen. Das Unternehmen produziert für den Heimtierfutter-, Jungtierfutter- und Aquakulturmarkt.



Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

