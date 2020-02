10:05 | 14.02.2020

DGAP-News: Tangany GmbH: Seed-Finanzierung für Münchner Blockchain Custody Startup

DGAP-News: Tangany GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Kryptowährung / Blockchain

Tangany GmbH: Seed-Finanzierung für Münchner Blockchain Custody Startup



14.02.2020 / 10:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der High-Tech-Gründerfonds investiert mit bekannten Business Angels in das Münchner Unternehmen Tangany. Das Startup bietet eine zuverlässige Blockchain Kryptoverwahrlösung für Unternehmen an. Diese beinhaltet die sichere Verwaltung von Wallets in einer Art digitaler Tresor (sog. Hardware Security Module) und die einfache Nutzung und Kommunikation mit verschiedenen Blockchains wie Ethereum, Bitcoin oder auch der eigenen Blockchain des Kunden. Mittels einer Schnittstelle (API) lässt sich die Lösung in jedes beliebige System integrieren. Alternativ kann eine Whitelabel-Wallet Lösung genutzt werden. Geschäftsführer Martin Kreitmair äußert sich entsprechend Stolz zur geschlossenen Investmentrunde: "Wir haben das Investment nicht überstürzt, sondern gezielt nach hochwertigen Partnern gesucht. Da wir 2019 bereits profitabel waren, hatten wir keinen finanziellen Druck und haben sorgfältig abgewogen, wen wir als Investor mit an Bord holen." Tangany bedient Unternehmen aus der gesamten EU und auch darüber hinaus. Aufgrund der offenen Positionierung kann die Technologie in sämtlichen Branchen genutzt werden. Dadurch konnte Tangany im Jahr 2019 bereits zahlreiche Unternehmen als Kunden gewinnen, die in Summe über 15.000 Blockchain-Wallets nutzen. Die große Akzeptanz am Markt ermöglicht es Tangany seit Anfang an profitabel zu arbeiten und 2019 mit einem Gewinn abzuschließen. "Vor allem die Kombination der technologischen und regulatorischen Expertise der Gründer hat uns überzeugt. Wir sehen Tangany als wichtigen Baustein um Blockchain Anwendungen salonfähig zu machen", so Tobias Schulz, Senior Investment Manager des HTGF. Jeder der neuen Partner bringt, neben reinem Kapital, wertvolles Fachwissen mit. Das zusätzliche Kapital soll für ein beschleunigtes Kundenwachstum sorgen, die Weiterentwicklung der Technologie ermöglichen sowie die Beantragung der Kryptoverwahrlizenz bei der BaFin, entsprechend des Geldwäschegesetzes, unterstützen. Zusätzlich wurde eine Infrastruktur geschaffen, um kommende Technologien wie den Digital-Euro auf Blockchain zu unterstützen, um Banken und Unternehmen eine funktionale Lösung anbieten zu können. Zusammen mit dem HTGF beteiligen sich die Business Angels Alex Suarez (CEO der Valchain AG), Philipp Treuner (ehemals Manager bei der Commerzbank AG) und Stefan Schindler (ehemals CTO von Genesis Mining) an Tangany. Das Startup gewinnt dadurch wichtiges Know-how im Bereich der Regulierung sowie der IT Sicherheit. Über Tangany GmbH Die Tangany GmbH bietet eine zuverlässige Verwahrlösung ("Custody") für digitale Assets auf Blockchain an. Das Gründungsteam, bestehend aus den erfolgreichen Intrapreneuren Martin Kreitmair, Christopher Zapf und Alexey Utin, wurde 2018 durch das EXIST Stipendium im Bereich Deep-Tech unterstützt. Daraus resultierte schließlich die Gründung der Tangany GmbH im Januar 2019 mit der Markteinführung der Verwahrlösung. Das Unternehmen spricht Kunden in der gesamten EU und auch darüber hinaus an, die mit Blockchain arbeiten möchten. Kontakt Tangany GmbH Martin Kreitmair, Geschäftsführer Agnes-Pockels-Bogen 1 80992 München info@tangany.com www.tangany.com Über High-Tech Gründerfonds Der Seedinvestor High-Tech Gründerfonds (HTGF) finanziert Technologie-Start-ups mit Wachstumspotential. Mit einem Volumen von rund 900 Mio. Euro verteilt auf drei Fonds sowie einem internationalen Partnernetzwerk hat der HTGF seit 2005 fast 600 Startups begleitet. Sein Team aus erfahrenen Investment Managern und Start-up-Experten unterstützt die jungen Unternehmen mit Know-how, Entrepreneurial-Spirit und Leidenschaft. Der Fokus liegt auf High-Tech Gründungen aus den Bereichen digitale Geschäftsmodelle, Industrial-Tech, Life Sciences, Chemie und angrenzende Geschäftsfelder. Über 2,4 Milliarden Euro Kapital investierten externe Investoren bislang in mehr als 1.500 Folgefinanzierungsrunden in das HTGF-Portfolio. Außerdem hat der Fonds Anteile an mehr als 100 Unternehmen erfolgreich verkauft. Zu den Investoren der Public-Private-Partnership zählen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, KfW Capital, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie die Unternehmen ALTANA, BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, B.Braun, Robert Bosch, BÜFA, CEWE, Deutsche Post DHL, Dräger, Drillisch AG, EVONIK, EWE AG, FOND OF, Haniel, Hettich, Knauf, Körber, LANXESS, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, PHOENIX CONTACT, Postbank, QIAGEN, RWE Generation SE, SAP, Schufa, Schwarz Gruppe, STIHL, Thüga, Vector Informatik, WACKER und Wilh. Werhahn KG. Mehr: www.high-tech-gruenderfonds.de/de Kontakt High-Tech Gründerfonds Management GmbH Tobias Schulz, Senior Investment Manager Schlegelstraße 2 53113 Bonn T: +49 228 823001-00 t.schulz@htgf.de www.htgf.de

14.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

975417 14.02.2020