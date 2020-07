DGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Ankauf

TeamViewer übernimmt Ubimax und schafft globalen Marktführer für Industrie 4.0-Lösungen



- TeamViewer und Ubimax bündeln Technologien in den Bereichen vernetzter Geräte, Augmented Reality und Internet der Dinge

- Ubimax' Lösungen für Industrie-Facharbeiter erhöhen Produktivität und steigern Effizienz

- Übernahme erweitert TeamViewers Produktportfolio im Großkundensegment deutlich

- Zielmarkt vergrößert sich mit Ubimax auf 40 Milliarden Euro im Jahr 2023

- Wert der Transaktion beläuft sich auf 136,5 Millionen Euro (ohne Barmittel und Schulden), TeamViewer zahlt in bar und mit Aktien

- TeamViewer setzt in Q2 starkes Billings-Wachstum fort mit Plus von 45 %



Göppingen, 15. Juli 2020 - TeamViewer hat eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von Ubimax unterzeichnet, dem führenden Anbieter von Wearable-Computing-Technologien und Augmented-Reality (AR)-Lösungen für Facharbeiter in der Industrie. Mit der Akquisition erweitert TeamViewer das Angebot für große Unternehmenskunden in den Bereichen Industrie 4.0 und Internet der Dinge (IoT) deutlich. Mit den branchenspezifischen Ubimax-Lösungen können Kunden, darunter viele internationale Blue-Chip-Unternehmen, ihre Arbeitsprozesse optimieren und so das Potenzial der Industrie 4.0 ausschöpfen. Mit dem Zukauf wird sich TeamViewers Zielmarkt um 10 Milliarden Euro auf 40 Milliarden Euro im Jahr 2023 vergrößern. Das kombinierte Geschäft beider Unternehmen wird zudem die jährliche Wachstumsrate des Zielmarktes (CAGR) von 24 % auf 27 % beschleunigen, was auf das starke Wachstum des AR-Marktes zurückzuführen ist.

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: "Diese erste Übernahme in der Geschichte von TeamViewer ist für uns ein strategisch wichtiger Schritt. Ubimax und TeamViewer stehen für Digitalisierung ,made in Germany'. Gemeinsam schaffen wir einen globalen Marktführer für Industrie 4.0-Lösungen. Unseren Kunden stellen wir passgenaue Angebote aus einer Hand bereit, um jedes Gerät, jeden Arbeiter und jeden Prozess in verschiedenen Industrien sicher zu vernetzen. Beide Firmen verbindet eine von Innovation und Unternehmergeist geprägte Kultur. Wir heißen die Gründer von Ubimax sowie das gesamte Team bei TeamViewer herzlich willkommen."

Hendrik Witt, CEO und Mitgründer von Ubimax, sagt: "Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen Weg von TeamViewer künftig aktiv mitgestalten zu können. Ubimax' führende Augmented-Reality-Plattform und unsere langjährige Erfahrung mit der Optimierung industrieller Arbeitsprozesse ergänzen das Produktportfolio von TeamViewer ideal. Gemeinsam mit meinen Gründungspartnern Jan Junker und Percy Stocker freue ich mich sehr darauf, künftig als Teil der TeamViewer-Familie das globale Wachstum und den Ausbau der Anwendungsmöglichkeiten voranzutreiben."

Mehr als 200 Unternehmenskunden weltweit nutzen Ubimax-Lösungen

Ubimax wurde 2014 in Bremen gegründet und bietet seinen Kunden in verschiedenen Branchen AR-basierte Produkte zur Verbesserung manueller Arbeitsprozesse. Ubimax' Technologie kommt im Arbeitsumfeld von Facharbeitern in der Industrie zum Einsatz und wird auf sogenannten Wearables wie etwa Datenbrillen genutzt. Zum Produktportfolio gehören neben diesen Wearables und Beratungsleistungen vor allem die führende AR-Software-Plattform Frontline. Diese ist eine Art digitaler Werkzeugkasten für Arbeiter in Produktions- und Lagerhallen: Frontline unterstützt bei einer Vielzahl an Aufgaben, wie etwa der Kommissionierung im Lager durch die Visualisierung auf einer Datenbrille, wodurch die Produktivität steigt. Zudem können Unternehmenskunden mit Frontline ihre Arbeitsprozesse steuern und mit den Arbeitern in der Fertigung oder Montage kommunizieren. Die über 90 Mitarbeiter von Ubimax sind an Standorten in Deutschland, den USA und Mexiko tätig und vertreiben Produkte an über 200 Unternehmenskunden weltweit aus verschiedenen Branchen. In den vergangenen zwölf Monaten steigerte Ubimax die Billings auf 9,1 Millionen Euro (Stand: 30. Juni 2020) und rechnet im kommenden Jahr mit weiterem Wachstum.



Erfolg von TeamViewer Pilot weiter ausbauen

Mit der Übernahme von Ubimax wird TeamViewer sein Angebot für große Unternehmenskunden ausbauen und die Digitalisierung von Produktionsbereichen beschleunigen. TeamViewer kann zudem die Entwicklung neuer Anwendungsfälle mit Fokus auf Datenanalyse und künstlicher Intelligenz vorantreiben. Das erweiterte Angebot baut auf dem Erfolg von TeamViewer Pilot auf, einer einfach nutzbaren AR-Anwendung für Mobiltelefone und Tablets. Die breite Kundenbasis von Ubimax, die international tätige Unternehmen wie Deutsche Post DHL, BMW oder Coca-Cola Hellenic Bottling Company umfasst, eröffnet außerdem zusätzliche Geschäftschancen für das Großkundensegment von TeamViewer. Auch die strategischen Partnerschaften von Ubimax werden weiter fortgeführt, insbesondere die Partnerschaft mit Fielmann, wodurch Datenbrillen mit Ubimax-Software flächendeckend auch mit Korrekturgläsern erhältlich sind.

Gründer werden sich langfristig engagieren

TeamViewer erwirbt gemäß der Vereinbarung 100 % an Ubimax zu einem Preis von 136,5 Millionen Euro, frei von Barmitteln und Schulden, der teilweise in bar und teilweise in Aktien gezahlt wird. Der Barmittel-Anteil von 85,8 Millionen Euro wird vollständig aus liquiden Mitteln von TeamViewer finanziert. Darüber hinaus werden die Gründer 1.070.931 neue TeamViewer-Aktien erhalten, die aus dem genehmigten Kapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage begeben werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Die neuen Aktien unterliegen einer Sperrfrist von drei Jahren, wobei die Freigabe in jährlichen Tranchen erfolgt, was das langfristige Engagement der Gründer unterstreicht. Mit dem Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich bestimmter Vollzugsbedingungen im dritten Quartal 2020 gerechnet.

Starkes Wachstum der Billings im zweiten Quartal 2020

TeamViewer ist nach vorläufigen und nicht auditierten Zahlen im zweiten Quartal weiter stark gewachsen. Dabei hat sich die zusätzliche Nachfrage nach Lösungen für Fernzugriff und Homeoffice im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie wieder normalisiert. Im zweiten Quartal stiegen die fakturierten Umsätze (Billings) auf 105,9 Millionen Euro (Q2 2019: 73,1 Millionen Euro) und legten im gesamten ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 59 % auf 225,7 Millionen Euro (1H 2019: 141,6 Millionen Euro) zu.

Stefan Gaiser, CFO von TeamViewer, sagt: "Nach einem weiteren sehr starken Quartal erfüllt diese Transaktion all unsere Kriterien für eine Übernahme. Die Akquisition verschafft uns einen echten Wettbewerbsvorteil und kann problemlos aus der bestehenden Liquidität finanziert werden. Gemeinsam mit den Gründern von Ubimax werden wir auch in Zukunft nach vielversprechenden Übernahmemöglichkeiten Ausschau halten. Unsere starken Ergebnisse geben uns hierfür den nötigen Spielraum."

Das starke Wachstum setzte sich in den Regionen fort: In der Region AMERICAS (Nord- und Südamerika) stiegen die Billings im zweiten Quartal um 63 % auf 32,8 Millionen Euro (Q2 2019: 20,2 Millionen Euro), gefolgt von den Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) mit einem Wachstum von 40 % auf 56,1 Millionen Euro (Q2 2019: 40,2 Millionen Euro) und APAC (Asien-Pazifik-Region) mit einem Zuwachs um 34 % auf 17,0 Millionen Euro (Q2 2019: 12,7 Millionen Euro). Im ersten Halbjahr 2020 erhöhten sich die Billings in der Region AMERICAS um 73 % auf 71,0 Millionen Euro (1H 2019: 41,1 Millionen Euro), gefolgt von der Region EMEA mit einem Anstieg von 56 % auf 124,9 Millionen Euro (1H 2019: 79,9 Millionen Euro) sowie der Region APAC mit einem Zuwachs um 45 % auf 29,8 Millionen Euro (1H 2019: 20,6 Millionen Euro).

Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2020 der TeamViewer AG ist für den 4. August 2020 angesetzt.

Telefonkonferenz und Webcast-Details:

Oliver Steil (CEO), Stefan Gaiser (CFO) und Carsten Keller (Leiter Investor Relations) veranstalten am 15. Juli 2020 um 14:30 Uhr MESZ / 13:30 Uhr BST eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, um die Transaktion zu besprechen.

Der Audio-Webcast kann über https://webcasts.eqs.com/teamviewer20200715 verfolgt werden.

Eine Aufzeichnung ist nach der Präsentation auf der Unternehmenswebsite verfügbar. Die begleitende Präsentation kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/German/2200/praesentationen.html

Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 500.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die

nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer weltweit auf mehr als 2,2 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von rund 325 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com .

Über Ubimax

Ubimax ist ein führender Anbieter voll integrierter industrieller Augmented-Reality-Lösungen. Die Plattform Ubimax Frontline verbessert manuelle Arbeitsprozesse branchenübergreifend und entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf Basis neuester Wearable-Computing-Technologien. Die Lösungen sind so konzipiert, dass sie den Facharbeiter in einer zunehmend digitalisierten Arbeitsumgebung effizient unterstützen. Die Lösungen von Ubimax Frontline haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Auggie Award für die "Beste Unternehmenslösung", den MHI Award für die "Beste IT-Innovation" und den Deutschen Digitalpreis von McKinsey, "The Spark". ABI Research bezeichnet Ubimax als das weltweit führende Unternehmen für industrielle Wearables und Augmented-Reality-Lösungen. Neben vier Standorten in Deutschland hat Ubimax Niederlassungen in den USA und Mexiko. Mit mehr als acht Jahren Branchenerfahrung und einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte ist Ubimax führend in den Bereichen Wearable Computing, Augmented Reality, Mixed Reality und Sensorsysteme. Ubimax bedient heute mehr als 200 Kunden, unter anderem internationale Blue-Chip-Unternehmen wie Deutsche Post DHL, BMW oder Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

Kontakt TeamViewer

Presse

Martina Dier

Leiterin Kommunikation

Tel.: +49 (0)7161 60692 410

E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations

Carsten Keller

Leiter Investor Relations & Capital Markets

Tel.: +49 (0)151 1941 7780

E-Mail: ir@teamviewer.com



Kontakt Ubimax

Friederike Truthe

PR & Marketing Manager

Tel.: +49 (0)421 33 558 307

E-Mail: friederike.truthe@ubimax.com



