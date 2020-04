11:52 | 05.04.2020

Teil 2: Exklusivinterview mit Brian Thurston, CEO von IMC International Mining

Teil 2: Exklusivinterview mit Brian Thurston, CEO von IMC International Mining



05.04.2020

Teil 2: Exklusivinterview mit Brian Thurston, CEO von IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ)



"Einige große Unternehmen haben bereits ihre Chefgeologen unser Grundstück besuchen lassen und beobachten unsere Bohr-Fortschritte " (Brian Thurston)



Wir haben kürzlich ein Interview mit Brian Thurston, dem CEO von IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) geführt. An dieser Stelle veröffentlichen wir den zweiten Teil. Den ersten Teil des Interviews finden Sie hier: zu Teil 1 des Interviews. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. Investors-Research.de

Zum Unternehmen



IMC International Mining Corporation (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Hauptaugenmerk ist auf die Schaffung von Unternehmenswert durch den Ausbau seiner Projekte gerichtet, zu denen auch das Konzessionsgebiet Cathedral im Norden von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona zählen. Das Unternehmen sondiert weiterhin zusätzliche Projekte in Nord- und Südamerika, um sein Projektportfolio auszubauen.

Interview

Können Sie uns Ihre Expansionsstrategie erläutern?



Wie bereits erwähnt, prüfen wir weiterhin potenzielle neue Projekte, von denen wir glauben, dass sie einen Mehrwert für IMC darstellen. Derzeit konzentrieren wir uns jedoch auf unser Grundstück in Thane und insbesondere auf Cathedral.

Bitte beschreiben Sie uns Ihr Bullard Pass-Projekt im Detail.



Das Bullard Pass-Grundstück befindet sich ungefähr 40 km westlich von Wickenburg, Arizona, im Bergbaubezirk Pierce. Die Liegenschaft besteht aus 171 nicht patentierten Forderungen (3.533 Acres), die zu 100% im Besitz der IMC International Mining Corp. sind. Der Anspruchsblock, der die Bullard Pass-Eigenschaft umfasst, liegt entlang des Bullard-Vererzungsstrangs. Es wird angenommen, dass die Mineralisierung aus Gold besteht, das mit dem Verezungsstrang zusammenhängt. Kleine Vorkommen von Quarzadern und Brekzien wurden lokal auf der Oberfläche kartiert und haben Noten von Hintergrund bis 2965 ppb Au zurückgegeben. Die Geochemie des Enzymlaugungsbodens identifizierte vorläufige Bohrziele. Ein Diamantbohrprogramm, bestehend aus 6 vertikalen Löchern im Bereich von 468 bis 504 Fuß, wurde über den Bereich der drei Gitter abgeschlossen.

Unter Verwendung moderner geochemischer Techniken zur selektiven Extraktion von Bodenproben hat Canadian Mining Corp., IMCs Vorgänger, Elementanomalien beschrieben, die auf das Vorhandensein von Strukturmustern in Gebieten mit quaternärem Kies und eine mögliche Mehrelementanomalie in oberen Plattengesteinen über der Ablösungsoberfläche hinweisen. Teile dieser Ziele wurden im Frühjahr 2010 mit einem 8-Loch-Bohrprogramm mit einer Länge von 3.964 Fuß getestet. IMC hat alte Daten aus Explorationsprojekten um das Grundstück zusammengestellt und den verfügbaren alten Bohrkern neu protokolliert, um eine nächste Phase der Bohrkampagne vorzuschlagen.

Was ist Ihr Ziel für 2020/2021?



In erster Linie konzentrieren wir uns darauf, die Bohrziele auf unserem Thane-Grundstück abzugrenzen und dann, wenn alles wie geplant verläuft, diese Ziele im Herbst zu bohren. Das Wetter ist definitiv ein Faktor dafür, wie lange wir unser Projekt bearbeiten können, aber darüber hinaus ist es eine wirtschaftliche Frage. Wenn wir erfolgreich in der Entdeckung und in der Lage sind, genügend Geld zu sammeln, um weiter zu bohren, werden wir das tun. Wir können im Herbst und in den Winter hinein bohren. Zu diesem Zeitpunkt ist dies nur ein Kostenfaktor. Planen Sie, sich auf Gold zu konzentrieren, oder interessieren Sie sich für andere Mineralexplorationsgeschäfte? Gold stand für uns von Anfang an im Mittelpunkt. Ich war persönlich an der Exploration vieler Metalle und Rohstoffe beteiligt und habe gesehen, wie Investoren kamen und gingen. Gold ist jedoch ziemlich konstant. Der Großteil meiner Erfahrung liegt in der Goldexploration, und hier glaube ich, dass die Zukunft von IMC sicher ist.

Wie würden Sie die Infrastruktur Ihrer Projekte beschreiben?



In der heutigen Zeit von COVID-19 und Grenzsperrungen ist unser Thane-Grundstück als strategisch günstig in unserer Heimatprovinz British Columbia, Kanada. Wir können über asphaltierte Autobahnen und dann auf einigen sekundären Forststraßen Zugang zur Liegenschaft erhalten. Flugzeuge werden nicht benötigt. Wir können einen Hubschrauber benutzen, um unser Lager zu erreichen und wie gewohnt zu arbeiten. Wir sind wirklich gut aufgestellt.Unser Bullard Pass-Projekt befindet sich ebenfalls direkt an einer asphaltierten Autobahn in Arizona und ist über sekundäre unbefestigte Straßen und Wege auf dem gesamten Grundstück gut erreichbar. Obwohl Reisebeschränkungen dieses Projekt zu diesem Zeitpunkt etwas herausfordernd machen, haben wir immer noch unser beauftragtes geologisches Team in Arizona, das das Projekt mit dem Ziel zukünftiger Bohrungen weiterentwickelt.

Planen Sie in nächster Zeit neue Finanzierungsrunden?



Wie bereits erwähnt, ist dieses Geschäft in hohem Maße von Finanzierungen oder Privatplatzierungen abhängig. Unsere Fähigkeit, unsere Liegenschaften zu erkunden, sowie den Umfang und die Größe unserer Explorationsprojekte zu definieren, basieren alle auf dem Kapital, das wir ausgeben müssen. Irgendwann werden wir sicherlich eine weitere Privatplatzierung für unser Herbstbohrprogramm in Betracht ziehen, aber IMC verfügt derzeit über ausreichende Mittel, um unsere Explorationspläne der Phase 1 abzuschließen und die Bohrziele für das Grundstück Cathedral abzugrenzen.

Wie beurteilen Sie den Goldpreis 2020/2021?



Wenn ich wüsste, was Gold tun wird, wäre ich wahrscheinlich nicht hier, um mit Ihnen zu sprechen! Es gibt so viele Faktoren, so viele sich verändernde Variablen, dass selbst die fundiertesten Vermutungen üblicherweise die Marke verfehlen. Ich denke, dass Gold im Aufwärtstrend des vergangenen Jahres bleiben und voraussichtlich bis 2020/2021 zwischen 1.550 und 1.850 USD steigen wird. Ich sehe kurzfristig keine Abschwächung des Goldes.

Ende des Interviews



