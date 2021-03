9:01 | 19.03.2021

UET United Electronic Technology AG startet SecTrace als neues skalierbares offenes System für die Kontaktnachverfolgung zum Pandemiemanagement Die UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, startet ihr neues SecTrace-System als neues Produkt. Mit SecTrace wird die digitale und sichere Kontaktnachverfolgung zur Bewältigung von Pandemiesituationen möglich. SecTrace ist ein bei Bedarf extrem skalierbares und offenes System zur Erfassung der Kontaktdaten von Besuchern und Gästen. Durch anonyme und verschlüsselte Algorithmen gewährt es vollumfänglichen und höchsten Datenschutz für alle Beteiligten. Ein Zugriff auf die erfassten Daten ist nur mit gesicherten Kodierungsschlüsseln, in den von den Behörden zugelassenen Fällen einer Kontaktnachverfolgung möglich. Der gesamte Prozess unterliegt den Regelungen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung). Das SecTrace-System ist offen für bestehende und zukünftige Anwendungen zur Erfassung von Kontaktinformationen, verfügt jedoch bereits über eine eigene SecTrace-App, die von Hosts (z.B. Restaurants, Hotels usw.) verwendet werden kann. Das einzigartige Konzept bietet eine hohe Skalierbarkeit und erfordert keine zusätzliche Smartphone-App für den Gast. Das System kann personenbezogene SecTrace-Pässe zur Identifizierung ausstellen, die per Smartphone oder in Papierform verwendet werden. Das System ist so konzipiert, dass es im Stand-Alone-Modus oder auch als Ergänzung zu bereits bei Behörden eingesetzten Systemen oder Apps genutzt werden kann. Das SecTrace-System wurde auf Basis bereits vorhandener Big Data Management-Softwaretools entwickelt, wie sie in Netzmanagementsystemen der UET-Gruppe zur Steuerung internationaler Telekommunikationsnetze zum Einsatz kommen.

Mehr Informationen unter: www.sectrace.me oder www.uet-group.com

