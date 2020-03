9:43 | 26.03.2020

DGAP-News: Verallia Deutschland AG: Umsatz und Ergebnis wie erwartet weiter gesteigert

DGAP-News: Verallia Deutschland AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Verallia Deutschland AG: Umsatz und Ergebnis wie erwartet weiter gesteigert



26.03.2020 / 09:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Verallia Deutschland AG hat sich im Geschäftsjahr wie bereits mit den vorläufigen Zahlen angekündigt bei Umsatz und Ergebnis wie erwartet positiv entwickelt. Der Konzernumsatz betrug 570,3 Mio. Euro (Vorjahr: 522,8 Mio. Euro). Das Konzernergebnis nach Abzug des Anteils der Minderheitsaktionäre lag bei 50,5 Mio. Euro (Vorjahr: 37,6 Mio. Euro). Der Markt für Behälterglas in Deutschland zeigte im Berichtsjahr eine leicht steigende Tendenz. Die Inlandsmärkte in Russland und der Ukraine haben sich 2019 positiv entwickelt. Auch die übrigen Kennzahlen entsprechen der Pressemitteilung vom 20. Februar 2020. So haben zum Umsatzwachstum beide Segmente - Deutschland und Osteuropa - auch positiv zum EBIT beigetragen, das planmäßig 2019 bei 77,7 Mio. Euro lag, nach 63,2 Mio. Euro im Vorjahr. In der gesamten Verallia Gruppe, die 2019 als Verallia SA an die Börse ging, ist mittlerweile das adjusted EBITDA die zentrale Steuerungsgröße des Konzerns und löst damit das EBIT ab. Die Berichterstattung im Geschäftsbericht 2019 wurde entsprechend angepasst. Im Geschäftsjahr 2019 lag das adjusted Konzern-EBITDA der Verallia Deutschland AG bei 121,1 Mio. Euro.



Damit hat sich auch an der im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag festgelegten Ausgleichszahlung für die außenstehenden Aktionäre - die durch die Horizon Holdings Germany GmbH ausbezahlt wird - nichts geändert. Sie beträgt für das Geschäftsjahr 2019 ebenfalls 17,06 Euro (netto). Der vollständige Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2019 wird am 26. März 2020 veröffentlicht. --- 1.038 Zeichen (inkl. Leerzeichen) --- Kontakt:

Cornelia Banzhaf

Public Relations

Oberlandstraße

88410 Bad Wurzach

Tel.: 07564 - 18 255

e-Mail: cornelia.banzhaf@verallia.com

26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Verallia Deutschland AG Oberlandstraße 88410 Bad Wurzach Deutschland Telefon: 07564-18 255 Fax: 07564-18 90255 E-Mail: cornelia.banzhaf@verallia.com Internet: www.verallia.de ISIN: DE0006851603 WKN: 685160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1007673

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1007673 26.03.2020