Corporate News Joint Venture VIB/WDP vermietet 46.000 m² in Gelsenkirchen Neuburg/Donau, 16. Dezember 2021 - Die WVI, das Joint Venture zwischen der VIB Vermögen AG und der WDP, einer belgischen Logistikimmobilien-AG, hat ihre Eigenentwicklung auf dem Grundstück in Gelsenkirchen vollständig langfristig vermietet. Auf dem Grundstück, das sich zum Teil noch in der Entwicklung befindet, werden zwei international etablierte Unternehmen ihre Logistikzentren unterbringen. Der Bau der rund 46.000 m² großen, hochmodernen Anlage hat Anfang 2021 begonnen und ist das erste Bauprojekt der WVI nach dem Erwerb des Bottroper Multi-Tenant-Geländes im Herbst 2020. Der erste Baubabschnitt mit einer Fläche von 20.000 m² wurde am 1. Dezember 2021 fertig gestellt und bereits an den Mieter, ein globales Logistikunternehmen übergeben. Der zweite Bauabschnitt befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll bis Mitte 2022 fertiggestellt werden. Auch für dieses Objekt, das über eine vermietbare Fläche von 26.000 m² verfügt, hat die Gesellschaft bereits vor Fertigstellung einen Mietvertrag mit einem deutschen Großhandels- und Vertriebsunternehmen hochwertiger Katzen- und Hundesnacks abgeschlossen. Professioneller Ausbau bereit für Wachstum Die zukünftigen Ambitionen der WVI werden durch die Einstellung eines engagierten Business Development Managers unterstützt, der für die Entwicklung und das Wachstum des Joint Ventures in Deutschland verantwortlich sein wird. Der Business Development Manager wird von einem neu eingerichteten WVI-Büro mit Sitz in NRW aus arbeiten. "Wir freuen uns sehr über die Vorvermietung der ersten Projektentwicklung des Joint Ventures, die die Bedeutung Nordrhein-Westfalens als führenden Logistikstandort unterstreicht." Martin Pfandzelter - Vorstandsvorsitzender, VIB Vermögen AG "Neben der Akquisition in Bottrop kann die WVI nun ihr Immobilienportfolio um einen brandneuen, vollständig vorvermieteten Logistikstandort erweitern. Wir sind von der prosperierenden Dynamik auf dem deutschen Logistikimmobilienmarkt überzeugt und freuen uns darauf, in Zukunft weitere Kunden zu betreuen." Joost Uwents - CEO, WDP Kontakt



Investor Relations: VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG



Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

