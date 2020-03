8:00 | 13.03.2020

DGAP-News: Vita 34 schließt 2019 mit deutlichem Ergebniszuwachs ab

Vita 34 schließt 2019 mit deutlichem Ergebniszuwachs ab



13.03.2020 / 08:00

Vita 34 schließt 2019 mit deutlichem Ergebniszuwachs ab - Umsatz- und Ergebnisdynamik aus Q3 setzt sich auch im vierten Quartal fort - Vorläufige Umsatzerlöse erreichen mit 20,2 Mio. Euro bereits wieder Vorjahresniveau - Vorläufiges EBITDA steigt um 21,7 Prozent auf 5,7 Mio. Euro - Liquide Mittel erhöhen sich deutlich um 30,8 Prozent auf 9,1 Mio. Euro Leipzig, 13. März 2020 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), eine der größten Zellbanken Europas, hat das Jahr 2019 auf Basis der ersten vorläufigen ungeprüften Zahlen zum Geschäftsverlauf mit einer weiterhin dynamischen Entwicklung im Schlussquartal beendet. Das fortgesetzte Wachstum in der DACH-Region sowie eine positive Entwicklung in ausländischen Fokusmärkten ließen den Umsatz wieder fast an das Vorjahresniveau heran reichen. Das Ergebnis stieg infolge konsequenten Kostenmanagements deutlich überproportional. Die Umsatzerlöse beliefen sich im Gesamtjahr 2019 auf 20,2 Mio. Euro und entsprachen damit bereits fast wieder dem Vorjahr (FY 2018: 20,4 Mio. Euro), während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor dem Hintergrund der durchgeführten Effizienzsteigerungsmaßnahmen mit einer Steigerung um 21,7 Prozent auf 5,7 Mio. Euro (FY 2018: 4,7 Mio. Euro) erheblich höher ausfiel. Die EBITDA-Marge lag mit 28,4 Prozent ebenfalls deutlich über Vorjahr (FY 2018: 23,1 Prozent). Auch die Liquiditätssituation des Konzerns hat sich weiter verbessert. Die liquiden Mittel erhöhten sich um 30,8 Prozent auf 9,1 Mio. Euro (31.12.2018: 7,0 Mio. Euro). Die vorläufigen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung 2019 stellen sich wie folgt dar: in TEUR FY 2019 FY 2018 ∆ Umsatzerlöse (vorläufig) 20.247 20.409 -0,8 % EBITDA (vorläufig) 5.746 4.722 +21,7 % EBITDA-Marge [%] (vorläufig) 28,4 23,1 Liquide Mittel [Ultimo] (vorläufig) 9.102 6.960 +30,8 %

Im Vergleich zur Guidance für das Geschäftsjahr 2019 liegen die Umsatzerlöse demnach voraussichtlich leicht unter der Prognose von 21,0 bis 23,0 Mio. Euro. Das EBITDA wird dagegen voraussichtlich leicht über der Prognose von 5,0 bis 5,6 Mio. Euro liegen. Auch für 2020 geht der Vorstand von einer weiterhin positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Den offiziellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 wird das Unternehmen mit Vorliegen der finalen geprüften Geschäftszahlen im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlichen. In der aktuellen Einschätzung zur Unternehmensentwicklung im laufenden Geschäftsjahr sind Effekte einer weiteren Ausbreitung des COVID-19-Virus ("Corona-Virus") nicht enthalten. Generell bewertet der Vorstand die Sensitivität des Geschäftsmodells von Vita 34 in Bezug auf konjunkturelle Schwankungen als sehr gering. Auch im Falle einer moderaten bis leicht überdurchschnittlichen Beeinflussung der Wirtschaft durch COVID-19 geht der Vorstand derzeit nicht von einem hieraus resultierenden negativen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung aus. Dennoch nimmt der Vorstand die aktuellen weltweiten Entwicklungen mit dem gebührenden Respekt zur Kenntnis und trifft Vorkehrungen, um im Falle deutlicher konjunktureller Auswirkungen vorbereitet zu sein. Den vollständigen Geschäftsbericht 2019 wird das Unternehmen planmäßig am 26. März 2020 veröffentlichen. Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Vita 34 AG

Telefon: +49 (0341) 48792 - 0

Mobil: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de Disclaimer Diese Mitteilung enthält Aussagen über Unternehmenszahlen auf vorläufiger Basis. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich aktuell noch in Erstellung. Die in der vorangehenden Meldung veröffentlichten Zahlen befinden sich aktuell noch im Prüfungsprozess und sind derzeit ungeprüft. Die Zahlen des geprüften Jahresabschlusses können daher unter Umständen erheblich von den Zahlen des geprüften Jahresabschlusses abweichen, auch wenn sie mit größter Sorgfalt erstellt wurden. Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute eine der führenden Zellbanken Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripheren Blut sowie von Stammzellen aus körpereigenem Fett anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als 230.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.

