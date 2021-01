17:13 | 12.01.2021

DGAP-News: vOffice SE: Virtuelles Büro auf Video-Kommunikationsbasis

DGAP-News: vOffice SE / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

vOffice SE: Virtuelles Büro auf Video-Kommunikationsbasis



12.01.2021 / 17:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die vOffice SE hat einen Kooperationsvertrag mit der spanischen Maram Strategy Consulting SL abgeschlossen über den Plattform-Betrieb einer vOffice Organisationslösung für das virtuelle Büro auf Video-Kommunikationsbasis.

Die vOffice SE wird in Kürze den Vertrieb der vOffice Organisationslösung in Europa im Direktvertrieb, aber auch über nationale Betreiber aufnehmen.



12.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: vOffice SE Am Borsigturm 56 13507 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 43598 788 E-Mail: info@voffice-se.com ISIN: DE000A0LYDS1 WKN: A0LYDS Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt) EQS News ID: 1159608

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1159608 12.01.2021