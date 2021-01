9:59 | 12.01.2021

Dr. Jochen Wiechen scheidet planmäßig im August 2021 aus

- Vorstandsmitglied Markus Klahn übernimmt Amt des Vorstandsvorsitzenden Jena, 12. Januar 2021 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für Omni-Channel-Commerce, kündigt eine Veränderung im Vorstand an. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Dr. Jochen Wiechen scheidet wie geplant mit Ablauf seines Vorstandsvertrages Ende August 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Er wird bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2021 weiterhin sein Amt als Vorstandsvorsitzender ausüben und danach der Gesellschaft bis zum Ende seines Vertrages beratend zur Verfügung stehen. Nach der Hauptversammlung 2021 wird Markus Klahn, derzeitiger Vorstand für das operative Geschäft (COO), das Unternehmen als alleiniger Vorstand führen (CEO). Dr. Jochen Wiechen ist seit 1. August 2013 Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, zuerst als Chief Technical Officer (CTO) und ab 1. September 2015 als Vorstandsvorsitzender. "Jochen Wiechen hat als Vorstandsvorsitzender die Transformation von Intershop vom Lizenz- zum Cloudanbieter mit Fokus auf B2B-Commerce maßgeblich geprägt und damit die Weichen für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell und einen profitablen Wachstumskurs gestellt", erklärte Christian Oecking, Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG. Das Vorstandsmitglied Markus Klahn, welches seit April 2018 dem Gremium angehört und für die Bereiche Service, Vertrieb und Marketing verantwortlich ist, wird in Umsetzung der langfristigen Nachfolgeplanung als alleiniger Vorstand das Unternehmen weiterführen. Markus Klahn steht für die konsequente Umsetzung der Cloud-Strategie und die kontinuierlich steigenden wiederkehrenden Erlöse der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat sieht mit der Besetzung von Markus Klahn als CEO das Unternehmen sehr gut für die Zukunft gerüstet.

