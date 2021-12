10:00 | 14.12.2021

Vossloh gewinnt erneut Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt erneut Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China



Vossloh gewinnt erneut Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China Auftragswert von über 30 Mio.€

Auslieferungen weitgehend im Jahr 2022 geplant

Auftragsgewinn untermauert unverändert starke Marktposition im Hochgeschwindigkeitsmarkt in China Werdohl, 14. Dezember 2021. Vossloh hat erneut den Zuschlag für die Lieferung von Schienenbefestigungssystemen erhalten, die für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Südchina benötigt werden. Die Schienenbefestigungssysteme sollen weitgehend im Jahr 2022 ausgeliefert werden und sind damit ein wichtiger Treiber für organisches Wachstum im nächsten Jahr. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 30 Mio.€ und ist ein Beleg für die unverändert starke Position in einem der weltweit bedeutendsten Bahnmärkte. "China verfügt schon heute über das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt und plant, dieses während der kommenden Jahre noch deutlich auszubauen. Der Bedarf an schneller und nachhaltiger Mobilität, um die zahlreichen Metropolen in diesem riesigen Land miteinander zu verbinden, steigt permanent", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "Seit nunmehr 15 Jahren stehen unsere Produkte in China für Innovation, maximale Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere einzigartige Erfolgsgeschichte in China mit dem nun gewonnenen Auftrag weiter fortsetzen können", ergänzt Schuster. Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst derzeit knapp 40.000 Kilometer und wächst rasant: Im Jahr 2030 soll es auf über 70.000 Kilometer ausgebaut sein. Der Vossloh-Konzern ist bereits seit dem Jahr 2006 in China vertreten. Die Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. mit Sitz in Kunshan beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und zählt zu den führenden Anbietern von Schienenbefestigungssystemen vor Ort insbesondere für die Anwendung auf Hochgeschwindigkeitsstrecken. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann (Kirchhoff Consult AG)

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio.€. Vossloh AG * Vosslohstraße 4 * D-58791 Werdohl * Telefon +49(0)2392/52-0 * Telefax +49(0)2392/52-538 * www.vossloh.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1257620 14.12.2021