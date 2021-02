9:00 | 11.02.2021

WICHTIGER MEILENSTEIN ERREICHT: NOUVEAU MONDE ERHÄLT GENEHMIGUNG DER QUEBECER REGIERUNG FÜR DEN BAU DER LAUT PLANUNGEN ZUKÜNFTIGEN GRÖSSTEN GRAPHITMINE DER WESTLICHEN WELT

11.02.2021

- Die Québecer Regierung hat das Umweltdekret ausgestellt, durch das der Bau des Matawinie-Bergbauprojekts von Nouveau Monde genehmigt wird. - Entsprechend des Ethos des Unternehmens beinhaltet der Entwicklungsplan von Nouveau Monde nachhaltige Erschließungsmaßnahmen, einschließlich Wassermanagementsystem, gemeinsame Bergeentsorgung, progressive Landrückgewinnung und Schutz der Biodiversität, was von den Umweltexperten der Regierung gelobt wird - Verbesserung von Öko-Engineering zur Sicherstellung eines optimalen Entwurfs der Infrastruktur des Standortes und der progressiven Landrückgewinnung mit Vegetation, die die Biodiversität unterstützt und Kohlenstoff herausfiltert. - Die Gemeinschaft begrüßt das Projekt als einen positiven Beitrag für die sozio-ökonomische Entwicklung, einschließlich direkter und indirekter Beschäftigung - Ein zusammengestelltes erfahrenes Team finalisiert den soliden Projektzeitplan, Kosten und Ausführung; frühe Arbeiten sollen im 2. Quartal 2021 beginnen - Das Dekret deckt ein Produktionsniveau von 100.000 Tonnen hochwertiges Graphitmaterial pro Jahr (tpa) ab, das einen Teil der Wertschöpfungsanodenstrategie von Nouveau Monde bildet: Es dient zur Belieferung der Elektrofahrzeug- und Erneuerbare-Energiespeicherungsbranchen. MONTRÉAL, QUÉBEC, 11. Februar 2020 - Im Anschluss an eine rigorose Umweltprüfung hat die Regierung von Québec einen Ministerialerlass ausgestellt, der es Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder das "Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) möglich macht, mit seinem Matawinie-Bergbauprojekt für eine Produktion von hochreinem Graphitkonzentrat von 100.000 tpa zu beginnen. Die nur 150 km nördlich von Montréal gelegene Lagerstätte des Unternehmens auf Weltklasseniveau stellt den größten projektierten Graphitbetrieb in Nordamerika und Europa dar und soll erwartungsgemäß der erste vollständig elektrisch betriebene Tagebau weltweit werden. Seit Einreichen seiner bankfähigen Machbarkeitsstudie hat Nouveau Monde Zeit und Mühen investiert, um Bergbau- und Umwelttechnik detailliert zu planen, den erzverarbeitenden metallurgischen Prozess so kontrollieren zu können, dass nach einer einfachen Schwimmaufbereitung 97 % Reinheit erzielt werden, die Betriebsrisiken durch seine Demonstrationsanlagen zu reduzieren und aktiv mit der örtlichen Gemeinde St-Michel-des-Saints zusammenzuarbeiten, um eine gesellschaftliche Genehmigung für den Betrieb zu erhalten, genau wie mit der Atikamekw First Nation. Das Umweltdekret liefert Nouveau Monde nun die betrieblichen Kriterien und finalen Entwurfsparameter, um mit den Bauaktivitäten zu beginnen. Von der Abbauentwicklung und der Umwelttechnik bis zur Metallurgie und dem Projektmanagement hat das Unternehmen ein erfahrenes Team mit umfassenden Qualifikationen zusammengestellt, um den soliden Projektplan zu finalisieren, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Kostenkontrolle und der zuverlässigen Ausführung liegt. Durch eine innovative Koordinationstabelle, die von der Québecer Regierung zusammengestellt wurde, hat Nouveau Monde in den letzten Monaten eng mit verschiedenen Behörden zusammengearbeitet, um das Genehmigungsverfahren vorzubereiten. Aus diesem Grund plant Nouveau Monde den Beginn der frühen Arbeiten an der Abbaustätte für das zweite Quartal 2021 und die vollständige Bauausführung soll erwartungsgemäß im dritten Quartal 2021 beginnen, sobald Genehmigungen und Ermächtigungen finalisiert sind. Der Projektzeitplan sieht die Beauftragung der Aktivitäten und den Anlauf der kommerziellen Produktion für das Jahr 2023 vor, d.h. rechtzeitig, um der wachsenden Nachfrage der Batteriehersteller nachzukommen. Arne H. Frandsen, Vorstandsvorsitzender von Nouveau Monde, kommentierte: "Der heutige Meilenstein ist etwas, auf das wir als Team seit den Anfängen im Jahr 2011 zusammengearbeitet haben. Nach einem Jahrzehnt minutiöser Planung können wir nun mit dem Bau der Mine unseres erstklassigen Matawinie-Graphitprojekts beginnen. Wir sind sehr dankbar für die fortwährende Unterstützung, die Nouveau Monde von der Québecer Regierung und durch unsere Partnerschaft mit Investissement Québec wie auch dem Rückhalt unserer örtlichen Gastgemeinde zuteil wurde, die alle auch wichtige Interessenvertreter dieses Erfolges sind. Wir werden unser Mandat im Sinn der Kooperation, Nachhaltigkeit und des Vorteilsausgleichs für alle beteiligten Parteien ausüben. Die Erschaffung der größten Mine für Graphit in Anodenqualität in der westlichen Welt wird einen Teil dazu beitragen, Québec als die beste Lage für den nordamerikanischen Knotenpunkt für Batteriematerialien zu positionieren: den Kontinent mit den für die Batterien erforderlichen wichtigen Anoden- und Kathodenmaterialien zu beliefern, die notwendig für die globale Elektrifizierung der Mobilität sind." Eric Desaulniers, Präsident und CEO von Nouveau Monde fügte hinzu: "Dies ist ein Tag zum Feiern. Ich habe Nouveau Monde vor 10 Jahren gegründet und das heutige Dekret ist für uns alle ein wichtiger Meilenstein. Es handelt sich um eine bedeutende Komponente, auf die unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaft, Kunden und Interessenvertreter lange gewartet haben. Wir können stolz sein auf die Innovation und den Einsatz, den wir während der gesamten Engineering- und Umweltprüfphasen gezeigt haben und durch die wir uns nun vorteilhaft am Markt positionieren können. Mit diesem grünen Licht für den Start unseres Matawinie-Projekts planen wir, ein verantwortungsbewusst geschürftes hochreines Graphit auf den Markt zu bringen, um den Elektrofahrzeug- und Energiespeicherbranchen eine lokale und nachhaltige Alternative anzubieten. Dieses Vorgehen wird Nouveau Monde für die nächsten Jahrzehnte als einen führenden Anodenmateriallieferanten etablieren und so für alle Beteiligten neue Möglichkeiten und Wertschöpfungen erbringen." Aufstellen neuer Standards für den Bergbau Nouveau Monde arbeitet auf die Entwicklung eines Betriebs hin, der die Volumina befriedigen kann, die von den wichtigsten Automotive-OEMs und Batteriegerstellern gefordert werden, die neusten Schätzungen deuten auf

120,3 Mt an kombinierten gemessenen und angedeuteten Ressourcen bei einem 4,26 % Cg-Grad. Geologisches wissen des Matawinie-Gelände in Kombination mit dem Abbau und der Konzentration des Erzes in der Demonstrationsanlage des Unternehmens haben die Risiken des Projekts deutlich reduziert, Nouveau Monde hat ebenfalls vorausschauende und innovative Umweltinitiativen integriert, um den Fußabdruck des Projekts zu begrenzen und die Biodiversität vor Ort zu schützen, nämlich: - integriertes Wassermanagementsystem vor Ort, um eine konstante Überwachung und Behandlung zu garantieren, die den höchsten Qualitätsstandards entspricht; - gemeinsames Entsorgen von Abraum und Taubgestein in Übereinstimmung mit den Anforderungen bester Praktiken wie der Global Tailings Review, dem International Network for Acid Prevention und dem kanadischen Mine Environment Neutral Drainage Program. Diese Managementlösung hilft beim Vermeiden von sauerem Grubenwasser, bietet langfristig eine größere Umweltsicherheit und reduziert den Fußabdruck der Infrastruktur; - progressive Landrückgewinnung durch Verfüllung der Grube und ein umfassender Sanierungsplan; - Vollständig elektrischer Fuhrpark - der erste weltweit im Tagebau - , der von der sauberen, reichlich vorhandenen und günstigen Hydroelektrizität Québecs angetrieben wird. Proaktives Management der Umwelthaftung Durch seinen Demonstrationsbetrieb hat Nouveau Monde bereits seinen Prozess für die Entschwefelung des Abraums validiert und beendete den Bau einer experimentellen Zelle zur gemeinsamen Entsorgung durch eine kollaborative Partnerschaft mit der Universität Québec in Abitibi-Témiscamingue ("UQAT") (www.uqat.ca). Bild der Co-Verwertungszelle auf dem Demonstrationsgelände von Nouveau Monde, September 2020 Während der Lebensdauer der Mine beabsichtigt das Unternehmen, dieses System durch eine gemeinsame Entsorgungshalde und Verfüllung der Grube in Jahr 6 zu implementieren und so die Sanierung des natürlichen Ökosystems zu fördern und die Umweltrisiken zu reduzieren. Um eine langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen, wird die gemeinsame Entsorgungslagereinrichtung ebenfalls eine mehrschichtige Abdeckung mit einem kapillaren Barriereeffekt beinhaltet, damit Sauerstoff blockiert wird und das Gelände begrünt ist. SNC-Lavalin (www.snclavalin.com), Lamont Expert (www.lamont-expertconseil.com), Minesite Drainage Assessment Group ("MDAG") (http://mdag.com/) und das National Research Council of Canada ("NRC") (https://nrc.canada.ca/) haben Modellanalysen von Nouveau Mondes gemeinsamem Entsorgungsentwurf durchgeführt, um kritische Entwurfsparameter an Sulfidoxidationsreaktionsraten zu untersuchen und Konfigurationen der Grubenverfüllung und der gemeinsamen Entsorgungshalde zu optimieren. Vor kurzem hat das Unternehmen das Mandat von NRC erweitert, um zusätzliche ortsspezifische Haldenentwurfparameter zu simulieren, wie zum Beispiel das Verdichtungsniveau. Dies geschah mithilfe der Abraum- und Testzellenergebnisse der Demonstrationsanlage von Nouveau Monde. NRC wird das in früheren Phasen entwickelte Modell erweitern und dem Unternehmen ein leistungsstarkes Tool zur Optimierung der Abraumablagerung bereitstellen. Landrückgewinnung beginnt heute Nouveau Monde ist bemüht, die ursprüngliche Biodiversitätsschwelle zu erreichen und sogar zu übertreffen und dabei gleichzeitig die Sicherheit der Gemeinde und den Schutz von Wasser und natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Das Unternehmen hat Viridis Terra (www.viridisterra.com), einen Experten für die Wiederherstellung von Landschaften, mit der Vorbereitung einer ökologischen und klimatisch-bodenbedingten Studie zur Verfeinerung von Rückgewinnungsparametern und mit der Beurteilung der optimalen Aussaatmischung aus der Bewertung der Nebenprodukte der Entwaldung beauftragt. Daher werden Initiativen bereits ab 2021 gestartet, um Feldtestumgebungen für die Untersuchung und Optimierung von Begrünungserstellung zu betreiben, die natürliche Fähigkeit der Pflanzenarten, Metalle einzufangen zu prüfen, nach Entwaldungsaktivitäten Kohlenstoff zu binden und Feuchtgebiete und Phytosanierung als zusätzliche passive natürliche Aufbereitungssysteme zu verstärken. Bemühungen dieser Art würden bei der Auswahl von Spezies helfen, die die schnelle Rückkehr eines robusten und nachhaltigen nativen Ökosystems fördern, die Erosion durch Wind und Wasser begrenzen, die Biodiversität verstärken, die progressive Abdeckung der gemeinsamen Entsorgung schützen und die Umweltverbindlichkeiten reduzieren könnten. In Zusammenarbeit mit Forschungszentren könnten Tests in Laboren, in Gewächshäusern und vor Ort durchgeführt werden. Bild der Vegetationsprüfung auf Wurzelsystem und reinigende Rhizosphärenfähigkeiten Antrieb für sozio-ökonomisches Wachstum Entsprechend seiner verantwortungsbewussten Vorgehensweise hat Nouveau Monde seit der Entdeckung der Lagerstätte viele Initiativen eingeführt, um das Matawinie-Projekt mit den Wirklichkeiten, Bedenken und Werte der dortigen Gemeinschaft in Einklang zu bringen. Zusätzlich zu der Erschaffung von Arbeitsplätzen und Geschäftsmöglichkeiten hat Nouveau Monde eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Vorteilsausgleich mit der Gemeinde Saint-Michel-des-Saints unterzeichnet, um eine konkrete soziale, ökonomische und Umweltentwicklungspartnerschaft durch finanzielle und partizipatorische Mechanismen darzulegen. Das Unternehmen hat außerdem die Implementierung eines Fortbildungsprogramms in Zusammenarbeit mit der regionalen Schulbehörde und zwei Forstproduktunternehmen angeführt. Dieses Fortbildungsprogramm mit gleichzeitiger "Bezahlung gegen Arbeit" und einer garantierten Einstellung nach erfolgreichem Abschluss ist ein Erfolgsrezept zur Ausbildung erfahrener Arbeitskräfte vor Ort. Durch das im Juni 2020 eingeführte Programm wird nun ab Februar 2021 der dritte Jahrgang ausgebildet. Anlegerinformationen Anleger und Investoren sind zu einer virtuellen Informationsveranstaltung unter Leitung von Eric Desaulniers und Arne H. https://zoom.us/webinar/register/WN_ud6ISlb7TgK4jNwncdH4Vg. Ein Interview mit Eric Desaulniers wie auch Fotos der Lagerstätte und der Demonstrationsanlage stehen außerdem zur Ansicht unter folgendem Link zur Verfügung: https://youtu.be/H27afM0XL_0. ProRes-Dateien für Medienvertreter stehen hier zur Verfügung: https://we.tl/t-94LN8mFQQf. Die technischen Daten in dieser Veröffentlichung wurden vorbereitet durch Martine Paradis, MSc, Eng., VP Engineering & Environment für Nouveau Monde und überprüft durch Antoine Cloutier, géo, Chief Geologist/Leitender Geologe für Nouveau Monde, beide sind per Richtlinie NI 43-101 als Fachkraft qualifiziert. Über Nouveau Monde

Nouveau Monde strebt danach, ein Schlüsselakteur der Energiewende zu werden. Das Unternehmen arbeitet daran, die einzige voll integrierte Quelle für einen grünen Anodenwerkstoff für Batterien in Québec, Kanada zu entwickeln. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 in vollem Umfang kommerziell zu arbeiten, entwickelt das Unternehmen fortschrittliche kohlenstoffneutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Durch preisgünstige Geschäftstätigkeiten und hohe ESG-Standards strebt Nouveau Monde danach, zu einem strategischen Lieferanten der weltweit führenden Batterie- und Autohersteller zu werden und stellt hierfür robustes und zuverlässiges hoch entwickeltes Material zur Verfügung, garantiert aber gleichzeitig auch die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette. Medien Investoren Julie Paquet

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) die positive Auswirkung des Vorhergehenden bezüglich der Wirtschaftlichkeit des Projektes, (ii) die beabsichtigten Ergebnisse der oben beschriebenen Initiativen, (iii) die beabsichtigte Leistungskapazität des Projekts und (iv) allgemein, oder der Absatz "Über Nouveau Monde", der im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreibt, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen. Außerdem wurden diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund verschiedener zugrunde liegender Faktoren und Annahmen getroffen, inklusive der fristgerechten Lieferung und Installation der Ausrüstungsgegenstände und Unterstützung der Produktion, den Geschäftsperspektiven und Gelegenheiten und Schätzungen des Unternehmens bezüglich der operationellen Leistung der Ausrüstungsgegenstände und sind kein Garant für die zukünftige Leistung. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind mit bekannten oder unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen vorausgesagt oder impliziert werden, wesentlich abweichen. Risikofaktoren, die tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse verursachen können, die sich wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden können, beinhalten unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferzeiten der Ausrüstungsgegenstände, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich seine strategischen Initiativen zu implementieren und ob solche strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile einbringen werden, die betriebliche Leistung der Vermögenswerte und Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Graphitbergbau- und Produktionsindustrie, Veränderungen an Gesetzen und Richtlinien, die sich auf die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens auswirken, technologische Entwicklungen, die Einflüsse der globalen COVID-19-Pandemie und die Reaktionen der Regierungen darauf und auch allgemeine wirtschaftliche Umstände. Unvorhersagbare oder unbekannte Faktoren, die nicht in diesem warnenden Haftungsausschluss besprochen werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben. Viele dieser Ungewissheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zu dem Zweck gemacht, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch der Regulierungsdienstleister (in der Definition der Grundsätze der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens unter: www.NouveauMonde.group

