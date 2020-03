7:17 | 18.03.2020

Charles (Zhixiong) Yan verlässt den Vorstand von windeln.de München, 18. März 2020: windeln.de SE ("windeln.de" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201 und ISIN DE000WNDL219) gibt bekannt, dass Charles (Zhixiong) Yan den Vorstand des Unternehmens verlassen hat. Charles Yan war für "New Business" in China verantwortlich und arbeitete stark an der kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung von windeln.de mit. Willi Schwerdtle, Vorsitzender des Aufsichtsrats von windeln.de: "Im Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats von windeln.de möchte ich Charles für seinen Beitrag und seine Arbeit bei windeln.de danken. In Bezug auf die kürzlich erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung spielte er eine wichtige Rolle, die neue chinesische Investorengruppe Youth Pte. Ltd, die nun 25 % der Anteile an unserem Unternehmen halten, zu gewinnen. Wir wünschen Charles alles Gute und viel Erfolg bei seiner persönlichen und beruflichen Karriere. " Corporate Communications Sophia Kursawe & Judith Buchholz

E-Mail: investor.relations@windeln .de Über windeln.de windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate .windeln.de . Unsere Shops: www.windeln .de , www.windeln .ch , www.bebitus .es , www.bebitus .pt , www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn , windelnde.tmall.hk

