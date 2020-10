9:00 | 22.10.2020

Launch des Kinder- und Familienkanals Fix&Foxi in Gibraltar

München, 22. Oktober 2020 Launch des Kinder- und Familienkanals Fix&Foxi in Gibraltar:

GibFibre nimmt den Fix&Foxi Channel in sein Portfolio auf

Der Fix&Foxi Channel expandiert weiter. Die Your Family Entertainment AG (YFE) gab bekannt, dass der familienfreundliche Sender nun für alle Kunden über GibFibre in Gibraltar verfügbar ist. Nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Eutelsat TV Awards als bester Kinderkanal ist die Aufnahme vom Fix&Foxi Channel in GibFibres Portfolio ein weiterer Schritt der internationalen Verbreitung in Europa, Afrika, Asien und der MENA-Region. Der Fix&Foxi Channel etabliert sich als internationaler Kinderkanal, der sich auf unterhaltsame und kinderfreundliche Inhalte für Mädchen und Jungen fokussiert. Fix&Foxi, der weltweit erste Kanal, der nach bekannten Comic-Helden benannt ist, verdankt seinen Erfolg einem hohen Maß an Kreativität und Qualität. Er wird von den liebenswerten und berühmten Zwillingsfüchsen moderiert und bietet eine Mischung aus 2D-, CGI-animierten und Live-Action-Shows für Kinder und Familien. Alle Inhalte sind positiv und transportieren soziale Werte, ohne Gewalt zu unterstützen. Er umfasst klassische Charaktere, Erstausstrahlungen und brandneue Shows mit großartigen Geschichten, die die Fantasie der Kinder fördern. Your Family Entertainment AG verfügt über einen umfassenden Katalog mit mehr als 3.500 hochwertigen Halbstundenprogrammen. Der Inhalt ist sowohl unterhaltsam als auch lehrreich und bietet jeden Monat eine erstklassige Auswahl an neuen Shows, die Kindern von 3-13 Jahren, Teenagern und der ganzen Familie gleichermaßen Spaß machen. Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG: "Unser Fix&Foxi Channel wächst aufgrund der hohen Qualität und des lernbasierten Programms kontinuierlich. Wir sind stolz darauf, diese neue Partnerschaft mit GibFibre abzuschließen und freuen uns, Kindern und Familien in dieser Region unsere Mischung aus hochwertiger Unterhaltung und Edutainment anbieten zu können."



Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus. Kontakt:

