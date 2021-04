DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Your Family Entertainment AG: Renommierte Auszeichnung an Stefan Piëch und sein Team der Your Family Entertainment AG für Einsatz gegen Gewalt und Reizüberflutung im Familienfernsehen



06.04.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)

München, 06. April 2021

Renommierte Auszeichnung an Stefan Piëch und sein Team der Your Family Entertainment AG für Einsatz gegen Gewalt und Reizüberflutung im Familienfernsehen.

Dr. Stefan Piëch, Vorstandsvorsitzender der Your Family Entertainment AG wird mit dem 10. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums ausgezeichnet.

Die 13-köpfige, hochkarätige und unabhängige Jury hat Stefan Piëch aus 12 Nominierten zum Träger des 10. Awards des Internationalen Marken-Kolloquiums gewählt. Besonders beeindruckt hatte die Jury, dass Stefan Piëch "die Welt ein stückweit besser machen möchte und damit bei unserer Zukunft beginnt - bei unseren Kindern", sagt Prof. Dr. Guido Quelle, geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Managementberatung und Vorsitzender des Internationalen Marken-Kolloquiums. "Wie Stefan Piëch unternehmerisch, persönlich und ehrenamtlich seinen eigenen Weg geht und einem Thema Aufmerksamkeit schenkt, das viele Leben jeden Tag positiv bereichern kann, hat uns als Jury sehr beeindruckt".

Den Award erhält der TV-Unternehmer für seinen Einsatz gegen Reizüberflutung und Gewalt

im Kinderfernsehen. Mit der Nominierung möchte die Jury des Awards Stefan Piëch und die Your Family Entertainment AG in deren Anliegen unterstützen und Aufmerksamkeit schaffen, sodass Kinder und Jugendliche Zeit vor den Bildschirmen verbringen können, die sie fördert und nicht nachhaltig schädigt.

Stefan Piëch und das Team der Your Family Entertainment AG produzieren und vertreiben Kinder- und Familiensendungen, die kindgerechte Inhalte, positive Werte und Kreativität vermitteln, darüber hinaus edukativ sind und natürlich gewaltfrei - und das passte ganz ins Bild des Internationalen Marken-Kolloquiums, um auch in diesem Jahr einen würdigen Preisträger zu finden. Stefan Piëch folgt damit unter anderem dm-Gründer Professor Götz Werner, Mag. Dr. Carl Manner oder Dr. Alfred Hudler, Vorstandssprecher der Ottakringer Getränke AG.

"Große Dankbarkeit für diese renommierte Auszeichnung, die dem ganzen Team der Your Family Entertainment AG, deren Investoren und dem Aufsichtsrat gilt. Die letzten 15 Jahre waren ein Kraftakt, denn wir tragen eine große Verantwortung und die Zeit, die Kinder und Jugendliche vor den Geräten verbringen, muss und kann besser genutzt werden - genau dafür geben wir jeden Tag unser Bestes", sagt Piëch, Vorstandsvorsitzender der Your Family Entertainment AG. "Nach dem Hot Bird Award 2011 und dem Eutelsat Award 2016 für unseren PayTV Sender Fix&Foxi ist das nun die Dritte Auszeichnung für unsere Familienmedien und deren Impact. Herzlichen Dank an die hochkarätige Jury, uns für diesen Preis aus 12 Nominierten auszuwählen. Es spornt uns weiter an, neue Maßstäbe zu setzen: War is no Star - Krieg darf keine Rolle auf den Bildschirmen im Vorschulalter spielen".

Mit den TV Sendern Fix & Foxi in Deutscher, Englischer, Spanischer, Arabischer und Bulgarischer Sprache, dem Free TV Sender RiC auf Deutsch, dem Englisch-Lern Sender RiC.today und dem weltweit ersten slowakisch-sprachigen Kindersender RiK in der Slowakei setzt die Your Family Entertainment AG neue Maßstäbe mit einer Quote von 60% Eigenproduktion. In zahlreichen Produktionen wie beispielsweise bei "Albert Fragt: Leben - was ist das", "Oscar der Ballonfahrer" oder in der mit dem goldenen Spatz ausgezeichneten Produktion "Rattatui!" spielen Themen wie Umweltschutz, soziale Kompetenz und Inklusion eine maßgebliche Rolle.

Die Preisverleihung findet im Rahmen des 18. Internationalen Marken-Kolloquiums am

09. September 2021 im Kloster Seeon im Chiemgau statt.







Über Mandat Managementberatung

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung, als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund und unterhält Büros in London und New York.

www.mandat.de



Über das Internationale Marken-Kolloquium

Seit 2004 hat sich das Internationale Marken-Kolloquium - kurz: das Kolloquium - zu einer der herausragenden Veranstaltungen für "Marke", "Strategie" und "Wachstum" im deutschsprachigen Raum entwickelt. Stets ist ein ausgewähltes Teilnehmerfeld von maximal 80 Unternehmern, Geschäftsführern und Vorständen vor Ort. Seit 2012 steht das Internationale Marken-Kolloquium unter der Leitung der Dortmunder Mandat Managementberatung GmbH.

www.internationales-marken-kolloquium.de



Über die Your Family Entertainment AG

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.





Kontakt Your Family Entertainment AG

Laurence Robinet

Your Family Entertainment AG

Nordendstr. 64

80801 München

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv



www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv