Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 07.12.2020 und der damit verbundenen Überschreitung der 25%-Schwelle hat uns Herr Dr. Hubert-Ralph Schmitt, Deutschland, mittelbar und unmittelbar über die Dr. Schmitt Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH und die HWT invest Aktiengesellschaft, beide in Bad Brückenau, Deutschland, gemäß § 43 WpHG am 07.12.2020 folgendes mitgeteilt:



'Mit der Investition wird ein langfristiges strategisches Engagement angestrebt.



Wir beabsichtigen innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder sonstige Weise zu erlangen.



Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen streben wir nicht an.



Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik streben wir ebenfalls nicht an.



Der Erwerb der Stimmrechte wurde aus Eigenmitteln finanziert.'