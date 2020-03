13:00 | 04.03.2020

DGAP-PVR: Arcandor AG : Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Arcandor AG

Arcandor AG : Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.03.2020 / 13:00

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen Mit Stimmrechtsmitteilung vom 11. Februar 2020 wurde uns mitgeteilt, dass die Scherzer & Co. AG, Köln, u.a. die Meldeschwelle von 10% aller Stimmrechte der Arcandor AG (ISIN DE0006275001) überschritten hat. Unter Bezugnahme auf diese Schwellenüberschreitung hat uns die Scherzer & Co. AG am 3. März 2020 hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 3 WpHG Folgendes mitgeteilt: 1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Es ist nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Arcandor AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Es wird angestrebt, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Arcandor AG zu nehmen. 4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Arcandor AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung, wird angestrebt. Eine Änderung der Dividendenpolitik wird - da die Arcandor AG sich nach wie vor im Insolvenzverfahren befindet und Ausschüttungen an die Aktionäre für absehbare Zeit nicht in Betracht kommen - nicht angestrebt. 5. Der Erwerb der Stimmrechte wurde durch Eigenmittel finanziert. Köln, den 4. März 2020 Arcandor AG

Sprache: Deutsch Unternehmen: Arcandor AG Theodor-Althoff-Str. 2 45133 Essen Deutschland

