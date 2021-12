18:44 | 23.12.2021

DGAP-PVR: DIC Asset AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.12.2021 / 18:44

Unter Bezugnahme auf die freiwillige Konzernstimmrechtsmitteilung nach §§ 33 ff. WpHG von Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt vom 23. Dezember 2021 teilte die DIC Opportunity Fund GmbH im eigenen Namen und zugleich im Namen der DIC Opportunistic GmbH (die 'Meldepflichtigen') gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 23. Dezember 2021 Folgendes mit:



a) Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

b) Abhängig von den Marktbedingungen und der Geschäftslage der DIC Asset AG beabsichtigen die Meldepflichtigen innerhalb der nächsten 12 Monate gegebenenfalls weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

c) Die Meldepflichtigen streben keine Einflussnahme - ausgenommen hiervon ist die Ausübung von Stimmrechten in der Hauptversammlung der DIC Asset AG - auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und/oder Aufsichtsorganen der Emittentin an.

d) Die Meldepflichtigen streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der DIC Asset AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen­- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.



Zu der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilten die Meldepflichtigen gemäß § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb der Stimmrechte an der DIC Asset AG durch die Meldepflichtigen im Wege der Einlage der Aktien/Stimmrechte in die Kapitalrücklage erfolgte.



Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.dic-asset.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1261923 23.12.2021