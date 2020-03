11:08 | 31.03.2020

Herr Joachim Loh, Haiger/Deutschland, hat der Leifheit AG mit Schreiben vom 30. März 2020, eingegangen am 30. März 2020, folgende Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG übermittelt: 'Am 16.3.2020 habe ich Aktien an der Leifheit AG erworben, mit denen sich meine Beteiligung auf insgesamt 10,31 % erhöht hat. Die damit einher gehende Schwellenüberschreitung habe ich gegenüber der Bafin und Ihnen angezeigt. Entsprechend § 43 WpHG erlaube ich mir, Ihnen folgendes mitzuteilen: Mit meiner Beteiligung strebe ich ein langfristiges strategisches Engagement an.

Ich beabsichtige innerhalb der nächsten zwölf Monate keine weiteren Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

Ich strebe keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Gesellschaft an.

Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, wird von mir nicht angestrebt.

Die Beteiligung an der Gesellschaft habe ich aus Eigenmitteln finanziert.'

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

Tel. +49 2604 977 218



Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland Internet: www.leifheit-group.com

