21:10 | 06.02.2020

DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot;

Ergänzung zur Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1 und 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo GmbH) c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH Schillerstraße 20 60313 Frankfurt am Main Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HR B 253889 Zielgesellschaft: RENK Aktiengesellschaft Gögginger Straße 73 86159 Augsburg Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HR B 6193 WKN: 785000 / ISIN: DE0007850000 Am 30. Januar 2020 hat die SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo GmbH) (die Bieterin) ihre Entscheidung veröffentlicht, sämtlichen Aktionären (die RENK-Aktionäre) der RENK Aktiengesellschaft (RENK AG) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der RENK AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die RENK-Aktien) gegen Zahlung einer Gegenleistung in bar zu erwerben (das Übernahmeangebot), die gemäß § 31 WpÜG und den §§ 3 ff. WpÜG- Angebotsverordnung festgelegt wird. Die BaFin hat der Bieterin heute mitgeteilt, dass der maßgebliche gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs der RENK-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots, d.h. bis zum und einschließlich 29. Januar 2020, EUR 106,20 beträgt und damit als Mindestpreis gemäß § 5 Abs. 1 WpÜG- Angebotsverordnung für den in der Angebotsunterlage festzulegenden Angebotspreis gültig ist. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter bestimmten marktüblichen Angebotsbedingungen stehen. Dazu gehören insbesondere die Erteilung von fusionskontrollrechtlichen und anderen regulatorischen Freigaben. Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und als eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots enthält, sowie weitere damit im Zusammenhang stehende Informationen werden nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von der Bieterin auf ihrer Internetseite unter http://rebecca- angebot.de veröffentlicht. Zusätzlich wird eine Hinweisbekanntmachung über die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger erfolgen. Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen und Bedingungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist Weitere Information zur Transaktion: Für weitere Informationen zur Transaktion wird auf die Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots vom 30. Januar 2020 verwiesen. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der RENK AG. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der RENK AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US- Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen. Frankfurt am Main, den 6. Februar 2020 SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo GmbH) __________________________ Notiert: Regulierter Markt in München, Freiverkehr in Berlin, Frankfurt am Main und Stuttgart