W&P und Dr. Bartels M&A Consulting: Gemeinsam für Familienunternehmen Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) und Dr. Bartels M&A Consulting bündeln ab sofort ihre Kompetenzen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft. So wird W&P künftig den Leistungsbaustein "Mergers & Acquisitions" exklusiv über die neu gegründete M&A Boutique von Dr. Kai Bartels anbieten. Gemeinsam unterstützen sie Familienunternehmen, Hidden Champions oder neue Player am Markt, die Beratung für den Verkauf, die Expansion und die Kapitalbeschaffung suchen. Unternehmensgründer und geschäftsführender Gesellschafter Dr. Kai Bartels betont: "Unser Fokus auf den deutschen Mittelstand und der Anspruch, Unternehmenssituationen vollständig zu durchdringen, Interessen zusammenzubringen und jederzeit transparent zu agieren, sorgt für eine "natürliche Verwandtschaft" zu W&P". Eine Nähe, von der gemeinsame Kunden in Zukunft profitieren werden. W&P ist die führende Beratung von Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren ist W&P branchenübergreifend tätig, setzt Strategieprozesse neu auf, führt Projekte zur Effizienzsteigerung durch, treibt die Digitalisierung voran und begleitet Restrukturierungen sowie Unternehmensnachfolgen. "Dr. Bartels M&A Consulting ist für uns die perfekte Partnerwahl," so Dr. Volkhard Emmrich, Managing Partner bei W&P. "Mit dem M&A-Spezialisten verbindet uns das tiefe Verständnis der DNA unseres Kernklientels sowie eine jahrelange Expertise in der Begleitung der Gesellschafterklientel in Umbruchsituationen". Kurzum: Die Basis für die erfolgreiche Begleitung von M&A Prozessen.

Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner

Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende

Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und

Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf

die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Digitale Transformation, Business

Performance sowie Restructuring und Finance. Mit Stammhaus in München bietet Dr.

Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how

mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den

Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. www.wieselhuber.de



Kurzporträt Dr. Bartels M&A Consulting

Dr. Kai Bartels füllte schon viele Positionen erfolgreich aus: Bestellter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, kaufmännischer Leiter, Finanzvorstand, Partner und zuletzt Global Head of M&A bei Grant Thornton International Ltd., London/UK. Je mehr der Erfahrungsschatz wuchs, umso natürlicher erschien dann 2020 die Entscheidung, zusammen mit ebenso erfahrenen Partnern und ambitioniertem Berater-Nachwuchs selbst zu gründen. In überschaubarer Größe und mit substanzgetragener Entspanntheit kümmert sich Dr. Bartels M&A Consulting um alle Transaktionen, die Unternehmen lebendig halten und wachsen lassen - mit großer Sympathie für die Anpacker und Vordenker im Mittelstand.

www.bartels-ma.de



