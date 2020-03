18:20 | 22.03.2020

EASY SOFTWARE AG: Aufsichtsrat beruft Dieter Weißhaar mit sofortiger Wirkung ab



22.03.2020

Aufsichtsrat beruft Dieter Weißhaar mit sofortiger Wirkung ab Serkan Katilmis ist neues Mitglied des Aufsichtsrats bei der EASY SOFTWARE AG

Stefan ten Doornkaat neuer Aufsichtsratsvorsitzender Mülheim, 22. März 2020. Wie bereits per Ad-hoc vom 20. März 2020 mitgeteilt, hat der Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE000A2YN991, WKN A2YN99) Dieter Weißhaar mit sofortiger Wirkung als Vorstand abberufen. "Aufgrund der inzwischen abgeschlossenen Analyse der Ergebnisse einer umfassenden Compliance-Prüfung war dieser Schritt ohne Alternative", betont Stefan ten Doornkaat, den der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom vergangenen Freitag zum Vorsitzenden gewählt hat. Stefan ten Doornkaat war bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und hatte für die Compliance-Untersuchung zu möglichen Pflichtverletzungen von Dieter Weißhaar im Auftrag des Aufsichtsrats ein Team externer Spezialisten beauftragt.



Unabhängiger Aufsichtsrat mit umfangreicher Branchenexpertise

Der Aufsichtsrat ist seit 20. März 2020 wieder beschlussfähig, nachdem das Amtsgericht Duisburg Herrn Serkan Katilmis in den Aufsichtsrat bestellt hat. Mit der Berufung des unabhängigen Kandidaten ist das Gericht dem Antrag des Unternehmens vom 12. Februar 2020 gefolgt. Der 44jährige Wirtschaftsinformatiker mit einem MBA der Duke University in North Carolina ist ein profilierter, unabhängiger Branchenexperte. Er ist erfolgreicher Unternehmer und hatte zuvor in Führungspositionen unter anderem für Accenture und PriceWaterhouseCoopers gearbeitet - zuletzt hatte er dort die Beratungseinheit Programm und Portfolio für Deutschland aufgebaut und geleitet. "Wir freuen uns, mit Serkan Katilmis einen unabhängigen Aufsichtsrat gewonnen zu haben, der eine umfangreiche Branchen-Expertise mitbringt. Als IT- und Transformations-Experte, Unternehmer und als Managementberater international führender Konzerne bei komplexen Digitalisierungsprojekten hat er unser Anforderungsprofil an die frei gewordene Position im Aufsichtsrat idealtypisch erfüllt", betont Stefan ten Doornkaat.

