EQS Group-Ad-hoc: Achiko Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

Achiko Limited: Achiko und Huawei Tech Investment unterschreiben Absichtserklärung für gemeinschaftlichen Umsatz in der Höhe von 15 Millionen USD für 2020



18.03.2020 / 07:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Achiko und Huawei Tech Investment unterschreiben Absichtserklärung für gemeinschaftlichen Umsatz in der Höhe von 15 Millionen USD für 2020

Zurich/Jakarta, 18. März 2020 - Das FinTech-Unternehmen Achiko Ltd. (ACHI:SWX) und Huawei Tech Investment kündigen ihre Absicht an, sich in Indonesien gegenseitig beim Marktzugang zu unterstützen und eine Reihe von spannenden Marketingaktivitäten zu starten, um über 250 Millionen Telekom-Benutzer in Indonesien zu erreichen.

Huawei Tech Investment, eine Tochtergesellschaft von Huawei Technologies (HWI), ist ein in Indonesien ansässiger, weltweit führender Anbieter von ICT-Lösungen. Die Telekom-Netzwerk-Anlagen, IT-Produkte und -Lösungen sowie Smart Devices der Firma werden in über 170 Ländern eingesetzt und dienen mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung. Die Marketingpartnerschaft mit Achiko soll im Jahr 2020 einen gemeinsamen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar generieren und einen neuen Massstab für die Nutzung digitaler Telco-Bestände und Verbraucher-Engagement setzen.



Bereits heute sind die Verbraucher dazu eingeladen, sich an einer Reihe von Aktivitäten zu beteiligen indem sie auf eine spezielle URL klicken, die auf In-Game-Bannern, in sozialen Medien und auf Influencer-Accounts zu finden ist. Es warten spannende Preise wie High-Tech-Handys von Huawei, Telefongutscheine und weitere.



Kenneth Ting, CEO von Achiko Ltd, sagt: "Achiko freut sich darauf, gemeinsam mit Huawei Tech Investment dank ihren Beziehungen zu grossen Telekom-Unternehmen Verbraucher in ganz Indonesien anzusprechen. Mit einem Marketingbudget von bis zu einer Million US-Dollar, das 15 Millionen US-Dollar Umsatz vorsieht, haben wir eine Reihe von Marketingaktivitäten geplant, die vom Verbrauch digitaler Bestände der drei grössten indonesischen Telekom-Unternehmen über die Erstellung exklusiver Microsites und Cross-Promotionskampagnen bis hin zu Online- und Offline-Aktivitäten reichen. "



Gemeinsam mit Huawei Tech Investment hat Achiko eine Reihe von Roadshows geplant, um seine erweiterte Plattform und Applikationsfamilie im 2. Quartal 2020 auf den Markt zu bringen, um die Verbraucher noch stärker einzubinden und die Community in ganz Indonesien aufzubauen. Die Plattform bietet Zahlungsdienste, einschliesslich "kauf jetzt, bezahle später"-Optionen, Verbraucherkrediten, Gutscheinen, Angeboten, Dienstleistungen rund um Games etc. und wird nicht nur für die indonesischen Verbraucher, sondern für Asien, Europa und darüber hinaus als relevant angesehen.

Über Achiko

Achiko ist die Holdinggesellschaft der Unternehmen Mimopay und Kryptonite. Die Unternehmensgruppe hat Niederlassungen in Indonesien, Hongkong, Singapur und Südkorea.

Achiko hat ein erfahrenes Managementteam, das über einen erfolgreichen Leistungsnachweis im Aufbau international anerkannter, digitaler Unternehmen verfügt und dies unter anderem für Konzerne wie Disney, TimeWarner (heute WarnerMedia), Samsung, Kakao und Leon Entertainment unter Beweis stellte.

Achiko verfügt über bedeutende Aktionäre wie die MNC Group, das grösste Medienunternehmen in Südostasien, und SOSV - eine in den Vereinigten Staaten Risikokapitalgesellschaft, deren interner Zinsfuss sie in die Top 10% aller Venture Funds bringt. Achiko schloss 2018 das MOX ab, ein Accelerator-Programm der SOSV für grenzübergreifendes mobiles Internet .

Weitere Informationen finden Sie auf www.achiko.co.

Über Huawei Tech Investment

PT Huawei Tech Investment ist eine Tochtergesellschaft von Huawei Technologies (HWI) und ist ein in Indonesien beheimateter globaler Leader für ICT-Lösungen. Die Telekom-Netzwerk-Anlagen, IT-Produkte und -Lösungen sowie Smart Devices der Firma sind in 170 Ländern im Einsatz. Huawei rangierte 2014 auf Platz 228 der Global Fortune 500, basierend auf Umsatz.

Weitere Informationen finden Sie auf www.huawei.com/de/

