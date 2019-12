6:30 | 24.12.2019

Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) veröffentlicht neue Android-App für ihre Travel & Lifestyle Community Zürich, 24.12.2019 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) stellte heute eine neue Android-Version ihrer ASMALLWORLD-App zum Download bereit. Dieses umfangreiche Update basiert auf der neuen iOS-Version, welche das Unternehmen im Juni lanciert hatte. Die App hat neu ein intuitives, modernes Design und bietet brandneue Funktionen wie den "ASMALLWORLD Explorer", das firmeneigene digitale Reise- & Lifestyle-Magazin, und die "Discovery Modes", um leichter mit anderen Mitgliedern in Kontakt zu treten. Die App steht ab sofort bei Google Play zum Download bereit. Nach 9 Monaten Entwicklungszeit hat ASMALLWORLD eine neue Android-App für seine Reise- & Lifestyle-Community veröffentlicht. Die App basiert auf der neuesten iOS-Version des Unternehmens, welche im Juni veröffentlicht wurde. Beide Apps wurden von Grund auf neu designt und sind von ASMALLWORLDs hauseigenem Entwicklungsteam programmiert worden. Sie bieten nun beide die gleiche intuitive Benutzeroberfläche, die gleichen umfangreichen Funktionen und das gleiche moderne Design. Seit der Einführung im Juni 2019, hat das ASMALLWORLD-Entwicklungsteam die iOS-App ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Diese neusten Features sind direkt in die neue Android-Version eingeflossen. So können Android-Nutzer nun den ASMALLWORLD Explorer, das digitale Reise- und Lifestyle-Magazin, sowie ASMALLWORLD Private, den high-end Reiseservice des Unternehmens, direkt von der neuen App aus nutzen. Mit der neuen Android-Version können nun alle Mitglieder auf alle Funktionen von ASMALLWORLD zugreifen, unabhängig davon, welches Betriebssystem sie nutzen. In früheren Entwicklungszyklen hatte das Unternehmen jeweils die Entwicklung für das iOS-Betriebssystem priorisiert, da eine bedeutende Mehrheit der ASMALLWORLD-Mitglieder iOS-Geräte verwendet. Für die Zukunft plant das Unternehmen, zeitgleich an neuen Versionen zu arbeiten, so dass iOS- und Android-Nutzer gleichzeitig in den Genuss neuer Funktionen kommen können. Neue Funktionen zur Stärkung des User Engagements Die neue App enthält alle Funktionen der Vorgängerversion plus viele neue Funktonen, wie den ASMALLWORLD Explorer, die Discovery Modes, My World und eine neue Navigation. Der ASMALLWORLD Explorer wurde im November für iOS und Web lanciert und bietet Mitgliedern täglich Reise- und Lifestyle-Artikel, die von erfahrenen Reiseschriftstellern geschrieben wurden. Das Ziel des Magazins ist es, die Mitglieder zu inspirieren, besser zu reisen. Die neuen Discovery Modes machen es den Mitgliedern leichter, andere Mitglieder zu finden und mit ihnen zu interagieren. Die App verfügt nun über vier verschiedene Entdeckungsmodi: "Socialising", "Dating", "Business" und "See Who's Around". Socialising ist für freundschaftliche Interaktionen gedacht, Dating um einen Partner zu finden und Business, um neue Geschäftskontakte zu knüpfen. See Who's Around ist eine Kombination der anderen Modi, die dem Nutzer alle Mitglieder in der Nähe zeigt. Die "My World"-Funktionalität ermöglicht es den Mitgliedern, alle Kontakte, Aktivitäten und andere Dinge von Interesse an einem Ort zu speichern, damit sie diese später leicht wiederfinden können. Auch die Navigation wurde komplett überarbeitet und erfolgt nun über ein zentrales Globus-Icon, welches das komplette Menü zur schnellen Navigation in alle Bereiche der App aufruft. Auch in allen anderen Bereichen der App wurden Verbesserungen vorgenommen. Insbesondere in den Bereichen Events und Discussions wurde die Benutzerfreundlichkeit durch das neue Design stark verbessert. Ausserdem wurde die Messaging-Funktion neu programmiert und ermöglicht nun neben privaten Gesprächen neu auch Gruppenchats. Modulares Design bereit für den Start der ASMALLWORLD Collection Anfang 2020 Die App ist modular aufgebaut, so dass sie in Zukunft um zusätzliche Funktionalität erweitert werden kann. Für Anfang 2020 plant ASMALLWORLD die Einführung der ASMALLWORLD Collection, seiner Online-Hotelbuchungsmaschine, die es den Mitgliedern ermöglicht, das Hotel ihrer Wahl zu buchen und gleichzeitig von exklusiven ASMALLWORLD-Privilegien wie Zimmer-Upgrades und Late Check-Out zu profitieren. Zusätzlich zur Hotelbuchungsmaschine, die sich derzeit in der Entwicklung befindet, evaluiert das Unternehmen weitere neue Funktionen, die in naher Zukunft in die App aufgenommen werden sollen. Die neue Android-App ist per sofort bei Google Play verfügbar: https://asmallworld.com/android Die iOS-App ist weiterhin im App Store verfügbar: https://www.asmallworld.com/ios Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Bellerivestrasse 241

CH-8008 Zurich

press@asw.com

Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus. Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella oder Gstaad.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems: First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches einen personalisierten Reiseberatungsservice anbietet. LuxuryBARED, eine Hotelbuchungsplattform mit einer gepflegten Auswahl der besten Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. ASW Hospitality, die Management-Company des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.asmallworldprivate.com www.luxuryBARED.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com

