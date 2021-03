7:00 | 16.03.2021

EQS-Adhoc: CREALOGIX mit Umsatzwachstum und verbesserter Profitabilität im ersten Halbjahr 20/21

CREALOGIX mit Umsatzwachstum und verbesserter Profitabilität im ersten Halbjahr 20/21



Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 20/21 steigert CREALOGIX den Gesamtumsatz um 8,1%. Die Umsetzung der eingeschlagenen Strategie zum führenden SaaS-Anbieter schreitet erfolgreich voran und die wiederkehrenden Umsätze erreichen erstmals über 50%. Die CREALOGIX Gruppe positioniert sich im ersten Halbjahr 20/21 erfolgreich im internationalen Wettbewerb und die fortschreitende Transformation hin zum SaaS-Anbieter (Software-as-a-Service) widerspiegelt sich positiv in den Halbjahreszahlen. Der Gesamtumsatz von CHF 52,6 Mio. ist gegenüber der Vorjahresperiode um 8,1% gestiegen. Dabei konnten die wiederkehrenden Umsätze erneut gesteigert werden und erreichten 50,1% des Gesamtumsatzes (Vorjahr 46,7%). Innerhalb der wiederkehrenden Umsätze sind primär die Umsätze im SaaS -Modell sowie mit Hosting-Services gegenüber dem ersten Halbjahr 2019/2020 gewachsen. Diese stiegen von CHF 8,0 Mio. um 64,4% auf CHF 13,2 Mio. Die EBITDA-Marge lag bei 2,2%, was einer Verbesserung um 1,3%-Punkte gegenüber dem Vorjahr entspricht. In absoluten Zahlen lag das EBITDA bei CHF 1,2 Mio., eine Verbesserung von CHF 0,7 Mio. Damit einhergehend erreicht der Nettogewinn ohne Abschreibung von Goodwill nach einem Verlust im Vorjahr wieder knapp die Gewinnzone. Erhöhte Investitionen in neue Technologien und verbesserte Prozesse drückten den Free Cash Flow mit CHF 1.5 Mio. leicht in den negativen Bereich. Die Bilanz weist per Ende des ersten Halbjahres trotz der Rückzahlung eines Bankdarlehens von CHF 5 Mio. einen soliden Barmittelbestand von CHF 30,1 Mio. auf, weshalb auch die Nettobarmittel im Vergleich zum 30. Juni 2020 von CHF 4,6 Mio. nahezu gleich blieben. Neukundengewinne und laufende Projekte treiben Wachstum an

Das Wachstum im ersten Halbjahr 20/21 von CREALOGIX wurde durch Neukundengewinne und die erfolgreiche Lieferung von Projekten getrieben. Auch die Ausgliederung des Servicegeschäfts mit 50 Mitarbeitenden am Standort Coburg in Deutschland und die Verschlankung des Produktportfolios im Rahmen der Transformation zahlen auf die Neuausrichtung im Markt ein. Weiter konnten im ersten Halbjahr 20/21 weltweit Kunden und Zusatzprojekte im Rahmen grosser Digitalisierungsinitiativen gewonnen werden, die sich langfristig positiv auf die Ergebnisse von CREALOGIX auswirken werden. «Die positiven Effekte der Transformation greifen und tragen zu einem nachhaltigen Wachstum von CREALOGIX bei. Wir freuen uns, dass es uns in einem durch die Corona-Pandemie geprägten und sehr anspruchsvollen Umfeld gelungen ist, unser Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln», sagt Oliver Weber, CEO von CREALOGIX. Ausblick

Den externen Effekten der globalen Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Investitionsbereitschaft der Kunden wird sich CREALOGIX nicht entziehen können. Deshalb rechnen wir mit einem dämpfenden Effekt in den nächsten Monaten, insbesondere wenn die Rückkehr zur Normalität länger andauern sollte. Mittelfristig sehen wir jedoch wegen der Pandemie keine negativen Auswirkungen auf unser Geschäft. Der vollständige Halbjahresbericht 2020/2021 steht im Results centre auf der Investor Relations Webseite zur Verfügung.

