EQS-Adhoc: EEII AG: Verschiebung des Vollzugs des Aktienverkaufs durch Gehold SA

EEII AG: Verschiebung des Vollzugs des Aktienverkaufs durch Gehold SA



Zug, 6. April 2021 EEII meldet Verschiebung des Vollzugs des Aktienverkaufs durch Gehold SA Aus diversen Gründen, aber hauptsächlich bedingt durch Transaktionsverzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie, haben sich die Gehold SA, Zug (Gehold) und NACALA WORLDWIDE AG, Luzern (NACALA) geeinigt, dass der Vollzug für den Verkauf der EEII-Aktien von Gehold an NACALA (92.41% aller EEII-Aktien, vgl. Ad hoc-Mitteilung vom 3. August 2020) verschoben wird. Gemäss Vereinbarung zwischen Gehold und NACALA soll der Vollzug spätestens am 17. September 2021 stattfinden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Victor L. Gnehm, Präsident des Verwaltungsrats, Tel. Nr. +41 41 723 10 40; gnehm@stgp.ch EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: EEII AG Alpenstrasse 15 6304 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 42 80 Fax: +41 41 729 42 29 E-Mail: info@eeii.ch Internet: www.eeii.ch ISIN: CH0007162958 Valorennummer: 940179 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1181516

