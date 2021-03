7:00 | 16.03.2021

EQS-Adhoc: Evolva publiziert die Agenda für die diesjährige ordentliche Generalversammlung

Evolva publiziert die Agenda für die diesjährige ordentliche Generalversammlung



16.03.2021

Reinach, 16. März 2021 - Evolva (SIX:EVE) hat heute die Agenda für die diesjährige ordentliche Generalversammlung publiziert, die am 8. April 2021 stattfinden wird. Eine physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht möglich. Aktionäre können ihre Stimme an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben (weitere informationen finden sich in der Einladung). Nach der US-Zulassung von Nootkatone im August 2020, der Markteinführung von L-Arabinose sowie der steigenden Kundennachfrage im Bereich Gesundheitsprodukte (Auftragseingang: +71 % im Vergleich zu 2019) verfügt Evolva über die notwendigen «kommerziellen Bausteine» und konzentriert sich nun voll und ganz auf die weitere Stärkung der Produktion und der Lieferkette. Erhöhung des genehmigten Kapitals

Evolva hatte per Ende 2020 noch einen Bestand an flüssigen Mitteln in der Höhe von CHF 19.7 Mio., benötigt jedoch zusätzliche finanzielle Mittel, um die Produktion und die Lieferkette zu stärken und bis 2023 die Gewinnschwelle (positives EBITDA) zu erreichen. Das Unternehmen beantragt daher, das genehmigte Kapital vom bisherigen Maximalbetrag von CHF 2'968'782.35 (bzw. von maximal 59'375'647 Namenaktien) um CHF 4'634'391.20 auf den neuen Maximalbetrag von CHF 7'603'173.55 (bzw. von maximal 152'063'471 Namenaktien) zu erhöhen. Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Es wird die Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat beantragt: Beat In-Albon als Präsident sowie Richard Ridinger und Stephan Schindler als Mitglieder des Verwaltungsrats. Ferner wird die Wahl von Christoph Breucker als neuer Kandidat beantragt. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat von Evolva beantragt die Wahl von Richard Ridinger, Stephan Schindler and Christoph Breucker in den Vergütungsausschuss. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle. Die Dokumente für die Generalversammlung, inklusive dem Informationshinweis mit der gesamten Agenda und den Anträgen des Verwaltungsrates, sind online unter evolva.com/shareholder-info/annual-general-meeting-of-shareholders/ verfügbar. Update Wandeldarlehen mit Nice & Green SA

Um die gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen zur Lieferung von Aktien im Rahmen des Wandeldarlehensvertrags mit Nice & Green SA vom 26. Juni 2020 in seiner geänderten Fassung zu erfüllen, hat das Unternehmen darüber hinaus 105'000'000 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben. Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com. Bildmaterial von Evolva finden Sie unter evolva.com/multimedia-library. Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie «glaubt», «nimmt an», «erwartet» oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Kontakt

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+41 61 485 2003

+41 79 739 2636

barbarad@evolva.com

