Eyemaxx Real Estate AG: Einbeziehung der Aktien an der Wiener Börse beendet

Eyemaxx Real Estate AG: Einbeziehung der Aktien an der Wiener Börse beendet



Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Eyemaxx Real Estate AG: Einbeziehung der Aktien an der Wiener Börse beendet Aschaffenburg, den 28. Dezember 2021 - Die Einbeziehung der Aktien der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) am Vienna MTF, Segment direct market der Wiener Börse AG wurde aufgrund des Scheiterns des Sanierungsplanes in Österreich beendet. Kontakt: Als Insolvenzverwalter

Dr. Ulla Reisch

Landstraßer Hauptstraße 1a

Ebene 07, Top 09

A-1030 Wien

office.wien@ulsr.at

