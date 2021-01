6:28 | 05.01.2021

EQS-Adhoc: Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe verzeichnet Rückgang bei Gästezahlen

EQS Group-Ad-hoc: Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe verzeichnet Rückgang bei Gästezahlen



05.01.2021 / 06:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung der Jungfraubahn Holding AG Dienstag, 5. Januar 2021 Jungfraubahn-Gruppe verzeichnet Rückgang bei Gästezahlen Die Jungfraubahn-Gruppe verzeichnet für das durch die Coronakrise geprägte Jahr 2020 einen Rückgang der Gästezahlen beim Jungfraujoch - Top of Europe, allen Erlebnisbergen und im Wintersport. Nebst dem frühen Ende der Wintersaison muss dabei insbesondere die 83-tägige Schliessung der touristischen Bahnen berücksichtigt werden. Obwohl die Jungfraubahn Holding AG danach gerade in den Sommermonaten viele Schweizer Gäste willkommen heissen konnte, reichte das nicht aus, das Ausbleiben der internationalen Touristinnen und Touristen zu kompensieren. Der Start in die aktuelle Wintersaison wurde trotz ausgezeichneter Schneebedingungen durch die zweite Welle der Pandemie negativ beeinflusst. Im Jahr 2020 reisten 362'800 Besucherinnen und Besucher auf das Jungfraujoch - Top of Europe. Das sind 65,6 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019 und ähnlich viele wie letztmals in den 1980er Jahre. Das Jahr 2020 liess sich zuerst sehr gut an. Die Jungfraubahn konnte den besten Januar in ihrer Geschichte verzeichnen. Dann gingen die Zahlen aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 bereits im Februar zurück. Ab Mitte März mussten aufgrund des behördlich verordneten Lockdowns alle touristischen Bahnen ihren Betrieb einstellen. Die Wiedereröffnung erfolgte erst am 6. Juni 2020 unter ungünstigen Witterungsverhältnissen. Dank des schönen Wetters und der positiven Wirkung der verschiedenen Promotionen in der Schweiz reisten im Juli und August 153'000 Personen aufs Jungfraujoch - Top of Europe. Die Herbstferien fielen dann dem meist schlechten Wetter zum Opfer, während im November das schöne Herbstwetter zu erfreulichen Gästezahlen führte. Insgesamt zeigen die Zahlen, dass das Fehlen der ausländischen Gäste nicht durch die Schweizerinnen und Schweizer kompensiert werden kann. Die Veränderung der Märkte führte zu grossen Schwankungen bei den Besucherzahlen und so wurde der Einsatz des Rollmaterials und des Personals erstmals kurzfristig aufgrund der Wetterverhältnisse geplant. Auch im Segment Erlebnisberge resultierte für 2020 generell ein Rückgang. Die Firstbahn verzeichnete über Sommer und Winter insgesamt ein Minus von 42,2 Prozent. Bei der Mürrenbahn waren es 50,3 Prozent weniger Gäste als im 2019, die Harderbahn verzeichnete 57,2 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher. Die Wintersportsaison 2020/2021 startete am 5. Dezember 2020 mit der Eröffnung des gesamten V-Bahn-Projekts, inkl. Eiger Express, Terminal und Parkhaus. Die neuen Anlagen und Bauten stiessen dabei auf Interesse und zahlreiche Gäste wollten die erste Fahrt in der modernen 3S-Bahn Eiger Express noch im 2020 absolvieren. Zudem wurde der Eiger Express von den Wintersportlerinnen und -sportler rege genutzt, um in 15 Minuten von Grindelwald beim Eigergletscher auf die Skipiste zu gelangen. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit, ob die Skigebiete ihren Betrieb wegen der Pandemie überhaupt aufnehmen, bzw. weiterführen dürfen, fiel der Vorverkauf des Top4-Skipasses (Partnerangebot von Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau Ski Region und Meiringen-Hasliberg) tiefer aus als in den vorangegangenen Jahren. 28'400 Top4-Skipässe (gegenüber 42'200 Exemplare 2019) wurden bis am 24. Dezember 2020 abgesetzt. Vom Saisonstart bis zum 31. Dezember 2020 registrierte die Jungfrau Ski Region 153'700 Skier Visits und verzeichnete gegenüber der gleichen Periode vor einem Jahr einen Rückgang von 7 Prozent. Die Jungfrau Ski Region ist ein Kooperationsprodukt, an welchem die Jungfraubahn-Gruppe mit über 60% beteiligt ist. Personenfrequenzen

2020 Personenfrequenzen

2019 Veränderung

in Prozent Jungfraubahn

(Jungfraujoch an) 362'800 1'056'000 -65,6% Grindelwald-First

(Tal ab, Sommer & Winter) 408'500 707'100 -42,2% Mürrenbahn

(Tal ab ganzes Jahr) 226'600 456'300 -50,3% Harderbahn

(Gesamtfrequenzen) 259'300 606'200 -57,2% Skier Visits

Saisonstart - 31.12.2020 Skier Visits

Saisonstart - 31.12.2019 Veränderung

in Prozent Jungfrau Ski Region 153'700 165'300 -7,0% Link: www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/adhoc-meldungen/ Medienanfragen: Kathrin Naegeli, Leiterin Corporate Communications: +41 (0)33 828 72 00

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Adhoc-Meldung Frequenzen 2020 Jungfraubahn Holding AG

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG Harderstrasse 14 3800 Interlaken Schweiz Telefon: +41 33 828 71 11 Fax: +41 33 828 72 64 E-Mail: info@jungfrau.ch Internet: www.jungfrau.ch ISIN: CH0017875789 Valorennummer: A0CACJ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1158311

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 1158311 05.01.2021 CET/CEST