Matador Partners Group AG veröffentlicht Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2019: - Währungsbereinigtes Ergebnis beträgt 1,37 Mio. CHF - Dividendenrendite in Höhe von 4,5% wird vorgeschlagen - Private-Equity-Portfolio deutlich ausgebaut

Sarnen, 17. März 2020 - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206), ein auf Secondary Private Equity spezialisiertes börsennotiertes Unternehmen, hat im Geschäftsjahr 2019 (per) einen um Währungseffekte bereinigten Gewinn in Höhe von 1,37 Mio. CHF (Swiss GAAP FER) erzielt. Mitverantwortlich für die gute Entwicklung ist der deutliche Ausbau des Private-Equity-Portfolios: Aktuell ist Matador über 15 Private-Equity-Fonds an insgesamt rund 1.100 Unternehmen beteiligt. "Wir peilen erneut eine attraktive Ausschüttung von 0,16 CHF pro Inhaberaktie an, das entspräche einer Dividendenrendite in Höhe von 4,5 Prozent auf den Aktienkurs", erläutert Dr. Florian Dillinger, CEO und Präsident des Verwaltungsrates der Matador Partners Group AG. Die gute Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate, zu der vor allem die Private-Equity-Beteiligungen beitrugen, ermögliche dies, so auch die überdurchschnittlichen hohen Ausschüttungen bei fast allen Fonds. Dass dieses Niveau gehalten werden könne , dafür gäben die jüngsten Entwicklungen Anlass zur Hoffnung. " Wenn sich Liquiditätsbedarf bei Investoren ergibt, geht dies auch immer einher mit Gelegenheiten zum Einstieg bei Secondary-Transaktionen. Auch in den nächsten Monaten werden wir versuchen weitere solcher vielversprechender Investmentgelegenheiten zu identifizieren, um auf diesem Weg das Portfolio kontinuierlich weiterzuentwickeln und voranzubringen", erklärt der Matador-CEO. In diesem Zusammenhang halte die Matador Partners Group unterschiedliche Aspekte für relevant: "Hohe, im besten Fall zweistellige Renditechancen sind das Eine - daneben legen wir aber bei der Selektion von Transaktionen auch Wert auf die Themen Diversifikation und Risikominimierung", so Dr. Dillinger weiter. Dass Secondary Private Equity ein ideales Vehikel dafür sei, haben laut Dr. Florian Dillinger allein schon die vergangenen 15 Jahren gezeigt. "Sogar während der Finanzkrise hat diese Anlageklasse in jedem Vintage-Jahr positive Renditen erzielt." Über die Matador Partners Group AG:

Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart.



