EQS-Adhoc: Medienmitteilung Cicor mit neuem Grossaktionär Bronschhofen, 3. März 2021 – Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den Bereichen Leiterplatten und Hybridschaltungen, gedruckte Elektronik, Mikroelektronik sowie EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz), wurde darüber informiert, dass die HEB Swiss Investment AG, Zürich, ihre sämtlichen Anteile an der Cicor Technologies Ltd. in einem Verpflichtungsgeschäft an ein Beteiligungsvehikel der Firma One Equity Partners (OEP) veräussert hat.

Die HEB Swiss Investment AG war seit März 2009 Ankeraktionär der Cicor Gruppe und besass per 31. Dezember 2020 rund 29.35% der Aktien. One Equity Partners (OEP) ist ein auf mittelgrosse Unternehmen fokussiertes Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 8 Milliarden US-Dollar, das sich sehr erfolgreich auf transformative Kombinationen in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa konzentriert. Cicor begrüsst OEP als neuen Grossaktionär der Cicor Technologies AG. Der Verwaltungsrat dankt dem langjährigen Ankeraktionär HEB für seine Loyalität während der Entwicklung von Cicor hin zu einem operativ und finanziell robusten sowie wachstumsstarken Technologieunternehmen. Jetzt beginnt ein neues Kapitel in der Entwicklung von Cicor hin zu einem führenden europäischen Hersteller von High-Tech Elektronik und der Verwaltungsrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit OEP als starkem Partner im Interesse aller Stakeholder von Cicor. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen. Robert Demuth

Präsident des Verwaltungsrats

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com. Abbestellen

Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15 9552 Bronschhofen Schweiz Telefon: +41719137300 Fax: +41719137301 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com ISIN: CH0008702190

