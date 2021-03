18:00 | 16.03.2021

EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG announces its Egyptian Subsidiary (ODE) FY 2020 Financial Results

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

Orascom Development Holding AG announces its Egyptian Subsidiary (ODE) FY 2020 Financial Results



16.03.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Orascom Development Egypt (ODE); the Largest Egyptian Subsidiary of Orascom Development Holding, has reported its FY 2020 earnings today. Please find the earnings release under the link below:

https://www.orascomde.com/investor-relations/financial-reports/2020



Orascom Development Holding FY 2020 results will be announced as scheduled on Wednesday the 31st of March at 7.00am CET.



Thank you

Regards,

IR Team

Dear All,Orascom Development Egypt (ODE); the Largest Egyptian Subsidiary of Orascom Development Holding, has reported its FY 2020 earnings today. Please find the earnings release under the link below:Orascom Development Holding FY 2020 results will be announced as scheduled on Wednesday the 31of March at 7.00am CET.Thank youRegards,IR Team

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com ISIN: CH0038285679 Valorennummer: A0NJ37 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1175981

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 1175981 16.03.2021 CET/CEST