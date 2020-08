7:00 | 20.08.2020

Von Roll mit Umsatzrückgang und Sonderbelastungen im ersten Halbjahr

Von Roll mit Umsatzrückgang und Sonderbelastungen im ersten Halbjahr



Von Roll mit Umsatzrückgang und Sonderbelastungen im ersten Halbjahr - Nettoerlöse in Höhe von CHF 119,5 Millionen - Betriebsergebnis vor Sondereffekten leicht positiv mit CHF 0,5 Millionen - Geldfluss aus Betriebstätigkeit in Höhe von CHF 1,6 Millionen Breitenbach, 20. August 2020 - Die anhaltende Covid-19-Krise sowie die Sonderbelastungen aus der Aufgabe von zwei defizitären Produktionswerken in Frankreich haben das Geschäft insbesondere im zweiten Quartal 2020 belastet und führten zu einem negativen Betriebsergebnis (EBIT) der Von Roll Gruppe von CHF -10,9 Millionen. Vor Sondereffekten aus der Aufgabe der oben genannten Werke konnte im ersten Halbjahr ein leicht positives Betriebsergebnis von CHF 0,5 Millionen erzielt werden. Nach einem zunächst soliden Verlauf im ersten Quartal führten die massiven Einschränkungen der globalen Wirtschaftsaktivitäten im Zusammenhang mit Covid-19 zu grossen Herausforderungen für alle Marktteilnehmer. Obwohl Von Roll die Lieferfähigkeit nahezu vollständig aufrechterhalten konnte, sank die Nachfrage und führte zu einem Nettoerlös in Höhe von CHF 119,5 Millionen (Halbjahr 2019: CHF 154,8 Millionen). Unter Berücksichtigung der Veränderungen im Konsolidierungskreis und von Währungskurseffekten beträgt der Umsatzrückgang rund 12,3 % gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund aller in den letzten Jahren erfolgten Strukturanpassungen und eines umsichtigen Kostenmanagements konnte trotz der aktuellen Corona-Krise noch ein positives Betriebsergebnis in Höhe von CHF 0,5 Millionen vor Dekonsolidierung der beiden Werke in Frankreich erreicht werden. Die Sonderbelastungen, verursacht durch die Aufgabe der beiden französischen Standorte in Delle, führten unterm Strich zu einem deutlich negativen Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von CHF -10,9 Mil-lionen (Halbjahr 2019: CHF 2,5 Millionen). Das Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) reduzierte sich im gleichen Umfang auf CHF -15,0 Millionen (Halbjahr 2019: CHF -0,6 Millionen). Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit lag bei CHF 1,6 Millionen (Halbjahr 2019: CHF -1,2 Millionen). Die Eigenkapitalquote liegt bei 74,3%. Gestützt auf die solide Liquidität und die hohe Eigenkapitalquote ist Von Roll in der Lage, sich auch in den kommenden Monaten in einem ungewissen und volatilen Marktumfeld zu behaupten. Kennzahlen Konzern in CHF 1 000 1H 2020 1H 2019 Bestelleingang 124'464 155'514 Nettoerlöse 119'509 154'754 Davon Insulation 87'584 111'429 Davon Composites 31'925 43'325 Gruppenergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen (EBITDA) -4'953 9'301 Betriebsergebnis vor Dekonsolidierung 539 2'537 Betriebsergebnis (EBIT) -10'947 2'537 Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) -15'046 -557 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 1'605 -1'229 Eigenkapitalquote 74,3% 71,9% Mitarbeiterbestand (FTE) 1'054 1'252

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 12 Produktionsstandorten mit rund 1100 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.



Claudia Güntert, Corporate Communications

T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com



Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.

