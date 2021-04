11:00 | 07.04.2021

ALSO erweitert Angebot für IoT-Lösungen mit Produkten von Teltonika Networks

Emmen, Schweiz, 07. April 2021



Das Internet of Things verändert unseren Alltag: vom privaten Bereich mit intelligenten Geräten bis hin zum Arbeitsplatz mit optimierten Prozessen, der Automatisierung von Maschinen, datengesteuerter proaktiver Entscheidungsfindung usw. Der IoT-Markt in der EMEA-Region wird voraussichtlich um durchschnittlich 31,5 Prozent pro Jahr wachsen. Grund genug für ALSO, eine neue Vertriebspartnerschaft mit Teltonika Networks einzugehen, einem schnell wachsenden europäischen Hersteller von professionellem Networking-Connectivity-Equipment für globale Märkte, der sich auf IoT-, IIoT- und M2M-Lösungen spezialisiert hat. Karolis Birgiolas, Chief of Sales für die DACH-Region von Teltonika Networks, kommentierte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ALSO, da sie beiden Unternehmen nicht nur dabei hilft, neue Möglichkeiten zu erschließen, sondern auch den technologischen Wandel voranzutreiben und die Verbreitung von IoT-Lösungen weltweit zu erhöhen. Die Reichweite von ALSO und das Portfolio von Teltonika Networks werden es erfolgreiches Unternehmen zuverlässig ermöglichen, den schnell wachsenden Bedarf an IoT-Technologien zu befriedigen." Erst kürzlich erhielt Teltonika Networks einen "Industrie 4.0 Star 2020" für intelligente, innovative Fertigungslösungen. Der Einsatz der neuesten Technologien und KI-Algorithmen ermöglichte die Umsetzung einer ganzen Reihe erfolgreicher Projekte. Zum Beispiel können Fertigungsmaschinen nun vollständig aus der Ferne überwacht und administriert werden, sicher und mit einem absoluten Minimum an direkter persönlicher Intervention. Das steigert Wettbewerbsfähigkeit, Rentabilität und Produktivität. Ein weiterer Bereich, in dem das IoT echte Probleme löst, ist der öffentliche Nahverkehr. Dank intelligenter Technologien können öffentliche Verkehrsmittel nun WIFI anbieten, elektronische Fahrscheine ausstellen, Sicherheit durch CCTV-Überwachung gewährleisten und Digital Signage-Bildschirme für wichtige Ankündigungen, Werbung und Unterhaltung nutzen. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG: "IoT-Lösungen sind aufgrund der erforderlichen nahtlosen Integration von Komponenten, Konnektivität und Cloud-Plattform recht komplex in Aufbau und Handhabung. Unsere Kunden können nicht nur auf das geballte Wissen unserer Experten zählen, sondern auch auf ein Höchstmaß an zertifiziertem Tech-Support, der durch die Ingenieure von Teltonika Networks und gemeinsame Projekte wie Webinare und IoT-Plattform-Integrationen unterstützt wird."

Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Industrie und derzeit in 24 Ländern in Europa und über PaaS-Partner in insgesamt 90 Ländern weltweit aktiv. Das ALSO-Ökosystem bietet rund 110 000 Wiederverkäufern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Anbietern in über 1340 Produktkategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zum Refurbishment aus einer Hand an. Der Geschäftsbereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Geschäftsbereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung von maßgeschneiderten IT-Lösungen. Abonnementbasierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Fokus des Bereichs Service. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.



Über Droege Group

Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den letzten Jahren erfolgreich auf den nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https: //droege-group.com .

