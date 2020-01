14:00 | 09.01.2020

Bellevue Asset Management AG: Global Macro Management Team von Bellevue erhält Verstärkung

EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Bellevue Asset Management AG: Global Macro Management Team von Bellevue erhält Verstärkung



09.01.2020 / 14:00



Medienmitteilung vom 9. Januar 2020 Global Macro Management Team von Bellevue erhält Verstärkung Bellevue Asset Management («Bellevue») baut das Portfolio Management Team des

BB Global Macro Fonds weiter aus und stellt mit Alexis Dawance einen ausgewiesenen Aktienspezialisten ein. Das Team des auf eine Absolute-Return-Strategie ausgerichteten BB Global Macro Fonds erhält mit Alexis Dawance weiteren Zuwachs. Dank einem ausgezeichneten Track Record in den letzten Jahren ist das Fondsvolumen kontinuierlich gewachsen und beläuft sich mittlerweile auf CHF

800 Mio. Mit der Anstellung von Alexis Dawance kann das Team seine Expertise vor allem im Aktienbereich weiter vertiefen. Alexis Dawance war zuvor als Leiter Aktien tätig und verantwortete u.a. einen Long/Short-Equity-Fonds bei MFM Mirante Fund Management, einem unabhängigen Vermögensverwalter in Lausanne. Davor war er Gründungspartner der Investment Boutique Global-Cap AG und verwaltete einen globalen thematischen Aktienfonds. Zu seinen weiteren Stationen gehörten Merrill Lynch und Lehman Brothers. Er studierte an der HEC Lausanne Management und Finance. Die Leitung des Teams obliegt seit Lancierung des Fonds Lucio Soso. Er wird auf der Fixed-Income-Seite von Alexandrine Jaecklin und in den Bereichen Asset Allocation und Produktstrategie von Markus Peter unterstützt. Der Fonds erreichte 2019 eine am oberen Rand des Renditezieles liegende Performance von 7.0%, dies bei einer tiefen Volatilität von 2.9%, was einer Sharpe Ratio von 2.5 entspricht. «Wir sind glücklich, mit Alexis Dawance einen Aktienexperten mit einem ausserordentlichen Leistungsausweis für unser Team gewinnen zu können. Mit seiner Expertise im Long/Short-Aktien-Bereich stellt er eine echte Verstärkung für uns dar», kommentiert Lucio Soso den Neuzugang. «Ich bin sehr beeindruckt vom Engagement des Teams und freue mich, meinen Beitrag zum weiteren Erfolg des Fonds zu leisten. Der Fonds deckt ein sehr breites Investmentuniversum ab und die Abdeckung des Aktienbereichs ist für mich eine besondere Herausforderung», erläutert Alexis Dawance. Für weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch

