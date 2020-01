EQS Group-News: Echo Partners AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Echo Partners AG: ECHO Partners verstärkt das Führungsteam im Rahmen der Verbreiterung zur institutionellen Asset Management Plattform



31.01.2020 / 09:00





ECHO Partners verstärkt das Führungsteam im Rahmen der Verbreiterung zur institutionellen Asset Management Plattform



Wollerau, 31. Januar 2020 - ECHO Partners AG ("ECHO Partners") gab heute wichtige Erweiterungen des Führungsteams bekannt. Diese Änderungen führen zu einer weiteren Stärkung der organisatorischen Strukturen im Hinblick auf die Entwicklung einer institutionellen Asset Management Plattform.

Dr. Manuel Bauer als neuer Verwaltungsratspräsident

ECHO Partners hat Dr. Manuel Bauer als neuen unabhängigen, nicht exekutiven Verwaltungsratspräsidenten gewählt. In dieser Funktion wird er die organisatorische Leitung der Verwaltungsratssitzungen, die Aufsicht über die Bereiche Compliance und Risk Management sowie andere wesentliche Aufsichtsfunktionen übernehmen. Dr. Manuel Bauer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- und Asset Managementsektor. Er war 10 Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei Morgan Stanley in London und Zürich tätig, unter anderem als Leiter der Sparte Banken, Versicherungen und Asset Manager in der Schweiz, sowie stellvertretender Leiter des Schweizer Investment Banking. Zwischen 2013 und 2018 leitete er das Corporate Finance Team der Partners Group als Managing Director.

Darüber hinaus ist er VR-Mitglied und Leiter des Prüfungsausschusses der Hoval Gruppe. Er ist Dozent an der Hochschule Luzern mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung.

Alessandro Delorenzi als neuer Leiter Legal und Compliance / Beförderung von COO Marius Steininger zum Leiter Risk Management

Ab dem 1. März 2020 wird Alessandro Delorenzi als Leiter Legal und Compliance bei ECHO Partners tätig sein. Er wird sich um alle rechtlichen Angelegenheiten innerhalb von ECHO Partners kümmern und vor allem die neu etablierte Abteilung Compliance leiten. Alessandro Delorenzi war in seiner letzten Position als Rechtsanwalt für die Allianz Schweiz und zuvor als Senior Consultant in den Rechtsabteilungen von Deloitte und Credit Suisse tätig. In seinen früheren Funktionen sammelte er umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau und der Prüfung von alternativen Investmentfonds und stand in regelmäßigem Kontakt mit Aufsichtsbehörden wie der FINMA. Er ist Inhaber des Anwaltpatents des Kantons Zürich.

Neben diesen beiden organisatorischen Verstärkungen wurde der COO der ECHO Partners, Marius Steininger, zusätzlich zu seinen existierenden Tätigkeiten zum Leiter Risikomanagement ernannt.

Zwei neue Fondsstrategien geplant

ECHO Partners bereitet derzeit zwei neue Fondsstrategien vor, die auf dem ersten, bereits geschlossenen Hotelfonds (ECHO I Fonds) aufbauen und in den nächsten zwei Quartalen lanciert werden.



Kontakt

ECHO Partners AG

Kontakt: investors@echopartners.fund

Dr. Roland Rausch

Telefon: +41794424886

www.echopartners.fund



Über ECHO Partners AG

ECHO Partners AG mit Sitz in Wollerau, Schweiz, ist Investment Advisor im Bereich Hotelimmobilien in den führenden kontinentaleuropäischen Touristenstädten wie z.B Wien, Amsterdam oder Budapest und setzt dabei auf langfristige Tourismustrends. ECHO fokussiert sich künftig auf einen Ankaufswert im Bereich von 10-150 Mio. Euro und eine Zielankaufsrendite von über 5%. Der bestehende ECHO Fonds (ECHO I) mit einem Fondsvolumen von 152 Mio. Euro ist der erste in Umsetzung dieser Strategie errichtete Investmentfonds von ECHO Partners.