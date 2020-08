7:20 | 25.08.2020

Dr. Daniel Diemers wird Mitglied des FiCAS-Verwaltungsrats nach Lancierung eines industrieweit einzigartigen ETP's

FiCAS AG: Dr. Daniel Diemers wird Mitglied des FiCAS-Verwaltungsrats nach Lancierung eines industrieweit einzigartigen ETP's



PRESSEMITTEILUNG Dr. Daniel Diemers wird Mitglied des FiCAS-Verwaltungsrats nach Lancierung eines industrieweit einzigartigen ETP's - Dr. Daniel Diemers, ehemaliger Partner bei PwC Strategy&, digitaler Unternehmer und Investor, Mitglied der Swiss Blockchain Federation und einer der Top 10 Corporate Digital Shapers in der Schweiz im Jahr 2018, wird neuestes Verwaltungsratsmitglied bei FiCAS - Seit FiCAS Ende Juli das weltweit erste diskretionär verwaltete Krypto Exchange Traded Product (ETP) auf den Markt gebracht hat, sind die verwalteten Vermögen um mehr als 50% gestiegen und das ETP hat auf risikobereinigter Basis eine weitgehend bessere Performance als die wichtigsten Marktindizes erzielt Zug, Schweiz - 25. August 2020 - FiCAS, die in der Schweiz ansässige Krypto-Investmentmanagement-Boutique, gibt die Ernennung von Dr. Daniel Diemers, ehemaliger Financial Services Partner bei PwC Strategy& und PwC Head of Blockchain für Europa, den Nahen Osten und Afrika, als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekannt. Dr. Diemers ist Gründungsmitglied der Swiss Blockchain Federation, der Swiss Finance Technology Association und der Crypto Valley Association sowie langjähriger digitaler Unternehmer und Investor. Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich durchgeführte erfolgreiche Lancierung des Bitcoin Capital Active ETP (BTCA, ISIN CH0548689600) - das weltweit erste diskretionär verwaltete ETP mit Kryptowährungen als Basiswert, das an der SIX kotiert ist. Seit der Lancierung vor einem Monat hat FiCAS die verwalteten Vermögen um mehr als 50% auf über CHF 3 Millionen gesteigert, was eine breite Akzeptanz bei Retail-Investoren nahelegt. Das Bitcoin Capital Active ETP hat die Performance von traditionellen Indices wie dem Dow Jones, SP500, Euro Stoxx 50, High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Dow Jones Real Estate Index (DJUSRE), Commodity Research Bureau Index (CRB) oder Crude Oil Future (First Class) deutlich übertroffen. Das BTCA erzielte seit der Lancierung eine Performance von 15%, wobei attraktive Volatilitätsniveaus erreicht wurden und der maximale Drawdown auf 5% beschränkt war - vergleichbar mit dem durchschnittlichen maximalen Drawdown, welche die genannten Indizes im gleichen Zeitraum aufwiesen.

Dr. Daniel Diemers kommentierte seine Ernennung wie folgt: "Ich war beeindruckt von den innovativen Anlagestrategien von FiCAS sowie von der Entschlossenheit des Teams, neue bahnbrechende Krypto-Produkte auf den Markt zu bringen. Die Lancierung des Bitcoin Capital Active ETP, des weltweit ersten aktiv verwalteten Krypto-ETP, zeigt das grosse Potenzial von FiCAS, die Finanzmärkte zu verändern und die allgemeine Einführung digitaler Vermögenswerte voranzutreiben. Ich bin stolz darauf, dem FiCAS-Verwaltungsrat beizutreten, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Bereich Finanzen und Blockchain-Technologie einzubringen, um den Wandel und das Wachstum der Finanzmärkte voranzutreiben." Dr. Mattia Rattaggi, Präsident des FiCAS-Verwaltungsrats, sagte: "Dr. Daniel Diemers bringt umfangreiche Erfahrung, breites Knowhow sowie seinen guten Ruf und sein Netzwerk in der Branche bei FiCAS ein. Sein Wissen und seine Fähigkeiten werden entscheidend dazu beitragen, ein kontinuierliches nachhaltiges Wachstum hin zu einem Unternehmen von institutioneller Qualität zu gewährleisten. FiCAS wird professionellen und institutionellen Anlegern, welche ihren Portfolios das Potenzial exponentieller Renditen beimischen wollen, einzigartige Produkte anbieten." Für weitere Informationen siehe auch www.ficas.com oder www.bitcoincapital.com .



Über Bitcoin Capital Active ETP

Das Bitcoin Capital Active ETP ist das weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product (ETP) mit Kryptowährungen als Basiswert. Es ist an der SIX Swiss Exchange (SIX) kotiert. Das diskretionäre ETP, das von Bitcoin Capital AG emittiert und von FiCAS AG verwaltet wird, handelt mit den Top 15 Kryptowährungen mit dem Ziel, durch aktiven Handel kombiniert mit aktivem Risikomanagement für Kunden bessere Renditen zu erzielen. Das ETP steht sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern in der Schweiz und in ausgewählten Jurisdiktionen in ganz Europa zur Verfügung und kann über jeden Broker oder Finanzberater einer Bank mit Zugang zu den Schweizer Börsen erworben werden.



Weitere Information zum Bitcoin Capital Active ETP sind auf www.bitcoincapital.com zu finden.



Über FiCAS AG

FiCAS ist eine in der Schweiz ansässige Krypto-Investmentmanagement-Boutique. Das Unternehmen entwickelte das Bitcoin Capital Active ETP - das weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product (ETP) mit Krypto-Währungen als Basiswerte. Die diskretionäre Anlagestrategie von FiCAS basiert auf fundamentaler und technischer Analyse, proprietären Algorithmen und Quantensignalen sowie erfahrenen Analysten. Der Gründer von FiCAS, Ali Mizani Oskui, hat nachweislich die Trends auf dem Krypto-Markt übertroffen. Das von ihm von Oktober 2015 bis Januar 2018 verwaltete Portfolio erzielte eine 110%ige Outperformance gegenüber den Renditen einer Bitcoin-Haltestrategie im gleichen Zeitraum, validiert von einer "Big Four"-Revisionsgesellschaft. FiCAS wurde 2019 gegründet und wird von erfahrenen Portfoliomanagern und Quantenstrategen geleitet, die sowohl in der Kryptofinanz als auch im traditionellen Finanzwesen Erfahrung haben. Weitere Information zu FiCAS sind auf www.ficas.com oder auf Twitter at @Ficas_ltd sowie LinkedIn at @FiCAS_LTD zu finden.



Für Medienanfragen

Schweiz/Deutschland/Österreich

Dynamics Group AG

Philippe Blangey

E: prb@dynamicsgroup.ch

T: +41 43 268 32 35 T:



International

Wachsman

Emily Kielthy

E: Ficas@wachsman.com

+353 87 097 2754

