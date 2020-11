10:51 | 24.11.2020

EQS-News: Lakeward Management AG: Lancierung des Lakeward Real Estate Fund (LUX) – European Opportunities I

EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Fonds

Lakeward Management AG: Lancierung des Lakeward Real Estate Fund (LUX) - European Opportunities I



24.11.2020 / 10:51



Zürich, 24. November 2020

Mitteilung

Lancierung des Lakeward Real Estate Fund (LUX) - European Opportunities I Die Schweizer Immobilieninvestment-Boutique Lakeward lanciert im November 2020 ihren ersten Immobilienfonds, den 'Lakeward Real Estate Fund (LUX) - European Opportunities I'. «Das aktuelle Marktumfeld bietet hervorragende Einstiegsmöglichkeiten und hat die vorherrschenden Trends, wonach die Bereiche Wohnen, Arbeiten und Leben in einem digitalisierten Umfeld näher zusammenrücken, weiter verstärkt und beschleunigt.» sagt Simon Koenig, Gründer und CEO von Lakeward. Über den Fonds bietet Lakeward vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, an diesen Markttransformationen über Immobilieninvestments zu partizipieren. Die Seed-Klasse des Fonds (ISIN LU2263761780) über EUR 50 Mio. wird in den ersten beiden Quartalen 2021 in ausgewählte Projekte investiert. 2021 werden weitere EUR 130 bis EUR 150 Mio. in den Fonds aufgenommen. Dieses Kapital wird über eine Kapitalbezugsperiode von maximal drei Jahren in unterschiedliche Projekte alloziert. Mit der Herausgabe des Fonds setzt Lakeward ihre bisherige Strategie, in innovative Off-Market Immobilienprojekte zu investieren, fort und öffnet sich damit für weitere vermögende Privatkunden und professionelle Anleger. Über die letzten Jahre konnte das erfahrene Investmentteam einen erfolgreichen Track-Record mit einem Transaktionsvolumen von über EUR 760 Mio. aufbauen.

Anlagestrategie Der Fonds investiert in die Neuentwicklung oder Neupositionierung von Immobilienprojekten in den urbanen Regionen Europas, mit Schwerpunkt Deutschland. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf mittelgrosse Anlageprojekte, mit einem Transaktionswert zwischen EUR 40 und EUR 150 Mio. mit langfristigem Wertsteigerungspotential und Gesamtrenditen im zweistelligen Bereich. Der Fokus liegt auf den Segmenten städtisches Wohnen, Gewerbe und gemischt genutzte Immobilien, mit innovativen und modernen Nutzungskonzepten für Menschen aller Einkommensklassen. Die Strategie zeichnet sich durch ein breit diversifiziertes risikoadjustiertes Renditeprofil aus. Fundierte Anlageentscheide werden über den gesamten Anlageprozess hindurch von einem integrierten Risikomanagement geleitet. Bei der Umsetzung dieser Strategien profitiert Lakeward von ihrer langjährigen Projekterfahrung und kann zusätzlich auf «best-in-class» Netzwerkpartner zurückgreifen.

Investmentchancen Das aktuelle Marktumfeld hat die vorherrschenden Trends bei Wohn- und Gewerbeimmobilien weiter beschleunigt und verstärkt. Die rasante Digitalisierung vieler Bereiche unseres Lebens hat wesentliche Auswirkungen auf die Anforderungen und die Nutzung von Immobilien. Dies schafft Raum für innovative Entwicklungs-Konzepte und Neupositionierungen von Bestandsimmobilien. Dieser Umbruch gestaltet sich in einer Zeit, in der institutionelle Investoren aufgrund der vorherrschenden Pandemie ihre Anlagestrategien überdenken und die Banken aufgrund der verursachten Marktunsicherheiten die Investitionstätigkeiten und die Vergabe neuer Kredite einschränken. Die Chancen liegen nun darin, die attraktiven Einstiegsmöglichkeiten aufgrund von Kapitalverschiebungen und den sich ergebenden Preisschwankungen zu nutzen und visionäre Konzepte zu entwickeln und zu fördern. Fonds-Klassen Klasse AS Klasse A10 Klasse A05 Klasse A01 Minimum Zeichnung EUR 5 M EUR 10 M EUR 5 M EUR 1 M Währung EUR EUR EUR EUR Management Fee 1% 1.25% 1.50% 1.75% Performance Fee 10% 20% 20% 20% Hard Hurdle 5% 5% 5% 5% Target TER < 2% < 2% < 2% < 2% ISIN LU2263761780 LU2263761863 LU2263761947 LU2263762085 Über Lakeward Management AG Lakeward ist eine unabhängige, international tätige Schweizer Immobilien-Investmentboutique. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist 2016 aus einem Management-Spin-off eines Schweizer Family Office hervorgegangen. Lakeward agiert in den wachsenden Ballungszentren in Europa und begleitet die Umsetzung der Projekte in enger Kooperation mit den involvierten Partnern über die verschiedenen Phasen des Immobilien-Lebenszyklus. Unternehmerisches Handeln und qualitätsorientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die konstante Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Im November 2020 wurde das Angebot mit der Lancierung des Immobilienfonds 'Lakeward Real Estate Fund (LUX) - European Opportunities I' erweitert.

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Caroline Geyer, Tel. +41 41 792 00 00, info@lakeward.ch Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Medienmitteilung Lakeward Real Estate European Opportunities I Fund.



Ende der Medienmitteilungen

1150189 24.11.2020