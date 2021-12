5:00 | 22.12.2021

EQS-News: LianLian Global und Netcetera sichern gemeinsam Online-Zahlungen weltweit

LianLian Global und Netcetera sichern gemeinsam Online-Zahlungen weltweit



Singapur, 22. Dezember 2021 LianLian Global und Netcetera sichern gemeinsam Online-Zahlungen weltweit LianLian Global ist ein führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Es unterstützt Händler wie Amazon, Fnac und Kaufland bei der Abwicklung von schnellen und sicheren Online-Zahlungen. Auf der Suche nach einem 3DS-Server-Anbieter fand das Unternehmen mit Netcetera den perfekten Partner. Netcetera ist ein international tätiges Unternehmen und Marktführer für Payment Security Software. Gemeinsam sorgen die Partner für sichere Online-Transaktionen weltweit.



Da LianLian Global seine Märkte im Ausland weiter ausbauen will, setzt das Unternehmen auf höchste Sicherheit im Zahlungsverkehr. Das Schweizer Softwareunternehmen Netcetera bietet dafür den erstklassigen 3DS Acquiring Server, der alle EMV-Spezifikationen erfüllt und bereits bei verschiedenen Kunden weltweit erfolgreich im Einsatz ist. Der Server ermöglicht die sichere Authentifizierung von Online-Zahlungen, die LianLian Global verarbeitet. Beide Unternehmen sehen in diesem Projekt die Möglichkeit einer pazifikübergreifenden Kooperation. Der 3DS-Server ist nun implementiert und bereit, die Kunden von LianLian Global auf der ganzen Welt zu bedienen. Kristain Xiang, Head of Global Acceptance bei LianLian Global sagt über die Zusammenarbeit: "Netcetera hat schnell auf unsere Bedürfnisse reagiert und einen reibungslosen Ablauf von Anfang bis Ende sichergestellt." Ivan Ong, Senior Business Development Executive bei Netcetera: "Wir freuen uns, dass wir mit unserem Wissen LianLian Global bei der Sicherheit ihrer Zahlungen in neuen Märkten unterstützen können. Wir überlegen immer, wie die neuste Technologie unseren Kunden den grössten Nutzen bringen kann." Über Netcetera



Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis hin zur Umsetzung und den Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com Über LianLian Global



LianLian Global ist ein internationales Unternehmen für grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, das lokale Verkäufer mit globalen Möglichkeiten verbindet. Wir machen es eCommerce-Händlern leicht, ihre internationalen Geschäftsmöglichkeiten auszubauen. Wenn Verkäufer Zahlungen abwickeln, internationale Auszahlungen erhalten, Finanzierungen erhalten, Versandlogistiken lösen, Devisen verwalten oder Steuerverpflichtungen im Ausland bezahlen müssen, vereinfachen wir die Komplexität der Geschäftstätigkeiten in anderen Ländern und geben Händlern und Verkäufern die Freiheit, überall Geschäfte zu machen. Als Teil von LianLian Digitech und mit Lizenzen und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und ganz Asien ist LianLian Global in die gängigen E-Commerce-Plattformen auf der ganzen Welt integriert und bietet Dienstleistungen für mehr als 100 Länder und Regionen an. www.lianlianglobal.com Zusatzmaterial zur Meldung:



