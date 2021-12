18:30 | 14.12.2021

EQS-News: MPC Energy Solutions und Leclanché vereinbaren eine strategische Zusammenarbeit für Energiespeicherlösungen im industriellen Kraftwerkmaßstab

MPC Energy Solutions und Leclanché vereinbaren eine strategische Zusammenarbeit für Energiespeicherlösungen im industriellen Kraftwerkmaßstab - Die Zusammenarbeit beginnt mit der Beteiligung von MPCES am Green Power Plant von Leclanché in St. Kitts und Nevis in der Karibik, einem wegweisenden Projekt für Photovoltaik und Batteriespeicher - Das Grüne Kraftwerk wird ein Drittel des Grundlastbedarfs von St. Kitts decken und die Kohlenstoffemissionen während seiner Lebensdauer um mehr als 740.000 Tonnen reduzieren - Das Projekt ist das größte kombinierte Solarstrom- und Batteriespeichersystem in der Karibik und wird 35,7 MWp Photovoltaik-Solarenergie mit 45 MWh Batteriespeichersystem integrieren, um St. Kitts mit 18,2 MW grünem Grundlaststrom zu versorgen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz; AMSTERDAM/OSLO, Norwegen - 14. Dezember 2021 - MPC Energy Solutions (MPCES) hat sich mit Leclanché zusammengetan, einem der weltweit führenden, in der Schweiz börsennotierten Energiespeicherunternehmen (SIX: LECN), um das bereits angekündigte 35. 7 MWp Photovoltaik (PV) und 18,2 MW Batteriespeichersystem (BESS) im Basseterre Valley von St. Kitts, in der Nähe der Hauptstadt Basseterre, zu errichten. Das Projekt wurde mit der Leclanché Energy Management Software (L-EMS) entwickelt. Das Projekt erfordert Investitionen in Höhe von rund 74 Millionen US-Dollar. MPCES hat 40 % der Anteile an der Holdinggesellschaft des Projekts erworben, an der Leclanché 60 % hält. MPCES wird bis zu 17 Mio. US$ investieren. "Auf der COP26 in Glasgow präsentierte St. Kitts und Nevis einen bemerkenswerten Plan zur Senkung der CO2-Emissionen um 61 Prozent durch die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Wir, die MPC Energy Solutions, sind froh und stolz, durch die Entwicklung dieses bedeutenden PV- und Batterieprojekts in der Nähe der Hauptstadt des Landes Teil dieser wichtigen Initiative zu sein. Das Projekt wird ein Drittel des Grundlastbedarfs von St. Kitts für die nächsten 20 bis 25 Jahre decken und gleichzeitig die Kohlendioxidemissionen des Landes um mehr als 740.000 Tonnen reduzieren", erklärte Martin Vogt, CEO von MPC Energy Solutions. "Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, den Übergang zu sauberen Energien in der Region zu unterstützen, streben wir starke Partnerschaften an, die unsere Position als führendes Unternehmen auf dem Energiemarkt in Lateinamerika und der Karibik stärken. Aufgrund seiner hohen technologischen Kompetenz ist das Unternehmen Leclanché ein wertvoller Partner, der uns zweifellos dabei helfen wird, unser Ziel zu erreichen. Dieses wegweisende Projekt markiert unseren Einstieg in Hybridprojekte, die Energieerzeugung und -speicherung kombinieren. St. Kitts und Nevis ist eines von mehreren Ländern in der Karibik, die sich für eine Diversifizierung ihrer Stromerzeugungsbasis weg von dieselbetriebener Wärmekraft einsetzen und intelligentere, umweltfreundlichere und widerstandsfähigere Ansätze zur Verbesserung der Energieerzeugung fördern", fügte Martin Vogt hinzu.



Leclanché kann auf eine lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Konzeption und dem Bau innovativer Energieversorgungsanlagen zurückblicken, darunter mehrere Projekte mit S4 Energy in den Niederlanden, das System in Cremzow (Deutschland) in Zusammenarbeit mit Enel Green Power Germany und ENERTRAG, SWB (Deutschland), Marengo (Chicago, USA) und mehrere Projekte in Kanada. Das Projekt auf St. Kitts, das im Rahmen eines EPC-Vertrags (Engineering, Procurement, Construction) von Leclanché gebaut wird, hat einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) in USD mit der St. Kitts Electric Company (SKELEC), dem einzigen Energieversorgungsunternehmen der Insel, abgeschlossen. Die Regierung von St. Kitts und Nevis hat das Land im Basseterre Valley im Rahmen eines 20-Jahres-Vertrags mit der Option auf eine fünfjährige Verlängerung an Leclanché verpachtet. Der erste Spatenstich für das Projekt erfolgte im Dezember 2020. Anil Srivastava, CEO von Leclanché, meinte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit MPC Energy Solutions bei diesem wegweisenden Projekt in der Karibik. Dieses Solar-PV- und BESS-Projekt belegt, dass erneuerbare Energien in der Lage sind, Grundlaststrom zu liefern und den treibhausgasemittierenden Dieselkraftstoff wettbewerbsfähig zu ersetzen. Das Projekt wird SKELEC erhebliche Einsparungen bringen und sich sehr positiv auf die Umwelt, die CO2-Emissionen sowie die lokalen Gemeinden auswirken." "Wir danken der Regierung von St. Kitts und Nevis sowie SKELEC für ihr Vertrauen. Wir werden die langjährige Erfahrung unseres Partners MPCES und die Zusammenarbeit mit SKELEC nutzen, um den Bau und die Inbetriebnahme dieses Referenzprojekts der Branche zu beschleunigen - das größte grüne Kraftwerk der Karibik." Das Projekt auf St. Kitts gehört zum fortgeschrittenen Projektbestand von MPCES. "Dies ist ein weiterer Schritt vorwärts für MPC Energy Solutions auf dem Weg zu einem führenden, unabhängigen Stromerzeuger in Lateinamerika und in der Karibik. Diese Region hat ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien, und ich freue sehr, dieses erste Projekt mit Hybridtechnologie ankündigen zu können. Es handelt sich zweifellos um einen Referenzfall für uns sowie für andere Entwickler erneuerbarer Energien", erklärte Martin Vogt. # # # Über MPC Energy Solutions



MPC Energy Solutions ("MPCES") ist ein globaler Anbieter von nachhaltiger Energie und konzentriert sich in erster Linie auf kohlenstoffarme Energieinfrastrukturen, einschließlich Solar- und Windkraftanlagen sowie andere Hybrid- und Energieeffizienzlösungen. Das Unternehmen ist am gesamten Lebenszyklus von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien beteiligt, von der frühen Entwicklungsphase über den Bau bis hin zum Betrieb. Weitere Einzelheiten unter www.mpc-energysolutions.com



Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Medienkontakte MPC Energy Solutions





