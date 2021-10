6:00 | 17.10.2021

Netcetera ACS sorgt für sichere Zahlungen bei American Express Middle East

Netcetera ACS sorgt für sichere Zahlungen bei American Express Middle East



17.10.2021



Netcetera ACS sorgt für sichere Zahlungen bei American Express Middle East Der SCA-konforme 3DS ACS von Netcetera kommt auch bei American Express zum Einsatz, die diesen implementiert haben. Im Zusammenspiel mit der 3DS 2.2. ermöglicht dies einen sicheren und einfachen Zahlungsprozess, der im Nahen Osten zunehmend eingesetzt wird." Der Nahe Osten ist ein aufstrebender Markt für Zahlungsdienste mit einer hohen Kreditkartennutzung und einem stabilen Kundenstamm. American Express hat in der Region großen Erfolg und arbeitet mit bekannten lokalen und internationalen Unternehmen zusammen, um das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Um einen sicheren und reibungslosen Einkauf zu gewährleisten, hat Netcetera in Zusammenarbeit mit AmEx das 3D Secure Protokoll 2.2 gemäss PSD2 SCA implementiert. Dies stellt gegenüber der Vorgängerversion einen großen Sprung nach vorne dar und beinhaltet eine noch höhere Einkaufssicherheit bei einer gleichzeitig benutzerfreundlichen Oberfläche. Strong Customer Authentication (SCA) oder Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein Standard, der Schutz vor Betrug bei Online-Einkäufen bietet. Aus diesem Grund wird 3-D Secure von vielen grossen Kartenherausgebern eingesetzt. Die bisher verwendete Version von 3DS 1.0 führte jedoch zu umständlichen Sicherheitsverfahren für mobile Kunden und damit zu niedrigeren Konversionsraten. Mit 3DS 2.2, unterstützt durch den Access Control Server (ACS) von Netcetera, gehört dies bei American Express der Vergangenheit an. Dieser nutzt zahlreiche Faktoren (Transaktionslimits, Whitelisting), um unnötige Schritte im Checkoutprozess zu umgehen und vereinfachte Online-Einkäufe zu fördern. Ramy Fouda, Verkaufsleiter von Netcetera Dubai: "Wir freuen uns, dass wir für American Express das 3DS-Setup verbessern und mit modernster Technologie grossartige Ergebnisse liefern konnten. Wir sind stolz darauf, immer die neuesten Sicherheitslösungen für den Zahlungsverkehr anzubieten." Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: ACS_amex_me_de



